Homenagem a Anthony Bourdain passa este fim de semana na televisão

Anthony Bourdain morreu aos 61 anos. O mundo acordou com a triste notícia do aparente suicídio do chef estrela, que há vários anos dedicava-se a mostrar o melhor da cozinha no mundo através dos programas televisivos que assinava. Em jeito de homenagem, o canal 24Kitchen vai voltar a exibir a 9º temporada de “Anthony Bourdain: Viagem ao Desconhecido”, onde se incluiu o episódio passado na Invicta.

A partir das 23h15 do próximo sábado, e durante o dia de domingo, serão emitidos os oito episódios que compõem a respetiva temporada em que o chef e apresentador passou pelo Porto. Nesta cidade, Bourdain provou pratos tão típicos como as tripas à moda do porto, a francesinha e a lampreia, e visitou locais ícone da cidade, como o Mercado do Bolhão, os jardins do Palácio de Cristal e as caves da Real Companhia Velha.

Um contador de histórias único, Anthony Bourdain viajou por lugares menos conhecidos, explorando cozinhas, culturas e partilhando a sua visão única do mundo”, lê-se na nota divulgada pelo 24Kitchen.

Na temporada que agora vai ser exibida, Bourdain inicia a viagem em Los Angeles, nos EUA, segue para San Sebastián, Laos, Queens, Antártica, Oman, Trinidade e Porto.

Continuar a ler