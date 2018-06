Marcelo: “O Cristiano Ronaldo não é dono do Real Madrid”

Para Marcelo, lateral da seleção brasileira e do Real Madrid, não há qualquer dúvida: Cristiano Ronaldo e Neymar podem jogar juntos no Santiago Bernabéu. Numa conferência de imprensa da seleção do Brasil, o jogador comentou as notícias que dão conta da saída do avançado português de Madrid e a eventual chegada do brasileiro que joga agora no PSG.

O Cristiano não é dono do Real Madrid. Não é porque ele está lá que o Neymar não pode ir. Todos os jogadores estão a torcer para o Cristiano ficar, mas o Neymar tem sempre as portas abertas. Acho que os melhores jogadores do mundo têm que jogar no Real Madrid e já disse há dois ou três anos que, para mim, um dia ele vai jogar no Real”, afirmou o lateral de 30 anos.

Ainda assim, Marcelo não tem dúvidas sobre quem é o melhor jogador do mundo: “O Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo no momento para mim, sem dúvida”. Mas o jogador do Real Madrid não esquece o compatriota e garante que “Neymar tem uma carreira brilhante pela frente e com certeza será igual a ele”.

As declarações do lateral surgem um dia depois do jornal Record garantir que Cristiano Ronaldo vai sair do Real Madrid devido a promessas de Florentino Pérez que não foram cumpridas. Já o interesse dos merengues em Neymar, esse, já é antigo e ganha fôlego numa altura em que é conhecido o impasse entre o brasileiro e o PSG.

