Matteo Salvini, ministro italiano de extrema-direita, apanhado por passageiros que cantaram “Bella Ciao”

Um grupo de passageiros do aeroporto de Roma reconheceu o novo ministro do Interior de Itália, Matteo Salvini, e “dedicou-lhe” a música ‘Bella Ciao’. O episódio aconteceu dentro de um autocarro que estava a levar as pessoas até ao avião.

A música (amplificada recentemente na banda sonora da série Casa de Papel) foi um dos hinos da resistência italiana contra o fascismo e contra a ocupação nazi durante a Segunda Guerra Mundial. Salvini, que também é líder do partido de extrema-direita Liga Norte, é conhecido pelas suas posições anti-imigração.

#Salvini sale su una navetta dell'aeroporto e parte subito "Bella Ciao" dei passeggeri. C'è un'Italia che resiste!

Mi unisco virtualmente…

"Una mattina mi son svegliato

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao

Una mattina mi son svegliato

Eo ho trovato l'invasor…" pic.twitter.com/PRWx20mIoq — Daniele Cinà (@danielecina) June 6, 2018

O novo ministro do Interior já prometeu mão pesada para com os imigrantes. Salvini prometeu acelerar a expulsão de centenas de imigrantes ilegais. “Ou nos dão uma mão para controlar as fronteiras e pôr em segurança o nosso país ou teremos de escolher outras vias”, disse esta terça-feira durante um comício. O líder da Liga reforçou ainda: “Acabou o recreio para os clandestinos. Façam as malas e partam”.

