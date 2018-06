Morreu Anthony Bourdain. Suicidou-se aos 61 anos

[Em atualização]

Anthony Bourdain morreu aos 61 anos, avança a CNN, que confirmou a morte do escritor e chef norte-americano esta sexta-feira. Segundo aquele meio de comunicação, Bourdain suicidou-se. Esteve em Portugal três vezes, gravando programas nos Açores, Lisboa e no Porto.

O chef, escritor e apresentador de televisão foi encontrado morto num quarto de hotel por Eric Ripert, chef francês e amigo próximo de Anthony Bourdain.

“É com profunda tristeza que confirmamos a morte do nosso amigo e colega, Anthony Bourdain”, escreveu a CNN numa nota publicada no respetivo site.

Anthony Bourdain é conhecido sobretudo pelos seus programas de televisão — começou com “A Cook’s Tour”, passou pelo sucesso “Anthony Bourdain: No Reservations” e acabou no “Parts Unknown”, para o qual tinha começado a gravar recentemente a 11ª temporada.

O último post nas redes sociais de Anthony Bourdain foi esta segunda-feira, 4 de abril. No Instagram, onde partihava várias fotografias e vídeos das suas viagens pelo mundo, o chef colocou uma fotografia de um prato com vários tipos de carnes e escreveu uma legenda irónica: “Almoço leve”. Acrescentou também uma hashtag a remeter para a região francesa da Alsácia.

Light lunch. #Alsace

De acordo com o The New York Times, Anthony Bourdain estava a preparar um episódio para o programa “Parts Unknown” em Estrasburgo, cidade francesa naquela região.

Quando Anthony Bourdain veio a Portugal

Ao todo, Anthony Bourdain passou por Portugal três vezes para os seus programas. A primeira foi no arquipélago dos Açores, em 2009, para o programa “Anthony Bourdain: No Reservations”. Depois, em 2011, esteve em Lisboa, para o mesmo programa. Mais recentemente, em 2017, viajou até ao Porto, já para o programa “Parts Unknown”.

Nos Açores provou o cozido das furnas, em Lisboa comeu marisco e bifanas e no Porto experimentou a típica francesinha.

Numa entrevista publicada no domingo pelo site Indiewire, que será certamente uma das últimas senão mesmo a última de Anthony Bourdain, o chef explicava a essência do programa “Parts Unknown”, que passava muito menos pela comida — e muito mais pelo aspeto cinematográfico — do que aquilo que se poderia pensar.

“Sempre foi, de uma maneira ou de outra, um programa de comida disfarçado. Passamos a ideia de que é sobre comida. Mas raramente é. Antes de irmos para um sítio e começarmos falamos sempre de filmes, para termos ideias visuais, para os sons, para a montagem. Não coisa que adoramos mais do que copiar, emular ou retirar algo de um filme que poucos dos nossos espectadores tenham visto”, disse.

Antes da televisão, Bourdain destacou-se na escrita sobre os segredos das cozinhas

A sua estreia na escrita foi na revista New Yorker, onde escreveu o texto “Don’t Eat Before Reading This” (“Não Coma Antes de Ler Isto”, em português), em abril de 1999. “Há uns anos, ouvi sem surpresa os rumores de um estudo que terá apurado que a profissão mais comum entre os prisioneiros do país antes de serem colocados atrás das grades é ‘cozinheiro’. Como muitos de nós no ramo da restauração sabemos, há uma tendência forte para a criminalidade nesta indústria, que vai desde o empregado que vende drogas com um beeper e um telemóvel até ao dono do restaurante que tem dois livros de contabilidade”, lê-se naquele texto, que serviu de antecâmara para a publicação do seu primeiro grande sucesso editorial.

Trata-se de “Cozinha Confidencial” (Livros D’Hoje, 2011), publicado na versão original, em inglês, em 2000. Naquelas páginas, partilhou histórias acumuladas ao longo de décadas a trabalhar na restauração, em Nova Iorque e em Paris, onde as drogas e o sexo eram ingredientes comuns.

