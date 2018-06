Os óculos escuros já têm explicação. Rainha Isabel II foi operada a um olho

Já há uma explicação para Isabel II ter aparecido recentemente em vários eventos a utilizar óculos escuros: a Rainha de Inglaterra foi operada a uma catarata, em Maio, avançou a Press Association. A informação foi esta sexta-feira confirmada pelo porta-voz do Palácio de Buckingham à agência Reuters.

“A Rainha passou com sucesso por um procedimento rápido e planeado para tratar uma catarata, no mês passado”, disse o porta-voz, acrescentando que a rainha esteve no hospital privado King Edward VII, em Londres.

Apesar de ainda estar a recuperar, a operação não obrigou a monarca mais velha do mundo, com 92 anos, a cancelar ou adiar nenhum compromisso oficial.

A catarata ocorre quando surgem manchas nubladas no olho, causando a perda de transparência e a diminuição da qualidade da visão. As cirurgias às cataratas são as mais comuns no Reino Unido e implicam um período de recuperação entre quatro a seis semanas.

Continuar a ler