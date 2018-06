Porque é que o calor nunca mais chega este ano?

O que se está a passar com o tempo em Portugal? Como é possível Lisboa, Porto e Faro estarem com temperaturas mais baixas do que Paris, Copenhaga e Berlim (sim, na capital alemã estão 29ºC)?

“Esta situação, de há cerca de um mês haver muita nebulosidade no continente e alguma precipitação, é que é atípica. Não é o facto de haver nebulosidade e precipitação, é a persistência da nebulosidade e da precipitação”, diz Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), ao Observador.

A meteorologista explica que a primavera caracteriza-se por “uma alternância” entre a “corrente de oeste” e a “corrente leste”: se a corrente oeste traz um “tempo mais cinzento” com “alguma precipitação”, mais no norte e centro do país, a corrente leste é responsável pelo melhor tempo, isto é, por temperaturas mais elevadas e céu pouco nublado ou limpo.

Este ano não tem havido alternância. Temos tido permanentemente uma corrente de oeste que vai trazendo nebulosidade e precipitação”, afirma Maria João Frada.

A ‘culpa’, como sempre, é do anti-ciclone dos Açores que, por norma, costuma “estender-se em crista”, dando origem à corrente leste. O problema é que este ano “não se tem posicionado dessa maneira”. E é isso que tem feito chover tanto em Portugal com temperaturas ainda baixas e nuvens constantes-

“Tem-se posicionado mais a sul dos Açores, o que vai sempre permitindo a passagem de um sistema depressionário e de sistemas frontais, que dão origem a muita nebulosidade e períodos de chuva”, explica a metereologista.

Os países do centro da Europa têm tido mais sorte. De acordo com Maria João Frada, como tem estado um anti-ciclone no interior do continente europeu, tem havido um “transporte permanente de massa de ar muito quente do Mediterrâneo ou até do sul de África, o que não é muito habitual.”

Mas este mau tempo não irá durar muitos mais dias. O IPMA prevê que haja “alguma precipitação”, em especial no norte e centro de Portugal continental, até segunda-feira, dia 11. A partir de dia 12 à tarde, deixará de haver chuva e no dia 13 espera-se “uma subida da temperatura, céu pouco nublado ou limpo”.

Se o cenário de corrente leste se verificar, vamos passar de temperaturas muito baixas para temperaturas muito altas”, diz Maria João Frada.

Ou seja, a partir do Santo António vamos ter finalmente calor. Ou melhor, vamos ter previsivelmente calor. Que com isto do tempo nunca há certezas.

