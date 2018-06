Porsche vai (mesmo) avançar com o Cayenne Coupé

Quanto mais passa o tempo, mais fica provado que a BMW tinha razão quando decidiu avançar para um veículo que, no campo teórico, não fazia qualquer sentido. Ao desenhar o X6, uma versão coupé do X5, o seu SUV topo de gama, a BMW criou um SUV com menos espaço na traseira, em troca de uma imagem mais dinâmica.

Criticado por uns e louvado por outros, o X6 foi evoluindo, ganhando mais altura no banco posterior e atraindo adversários. Primeiro da Mercedes e agora da Audi, que promete para breve o novo Q8. Ao grupo dos que promovem SUV de luxo em formato coupé, vai juntar-se em 2019 a Porsche.

O Cayenne é um SUV de referência dentro da marca alemã, que hoje fabrica mais SUV (grandes e pesados) do que desportivos (ágeis e rápidos). E para os clientes que estão ‘fartos’ do espaço que o maior dos Sport Utility Vehicle da marca oferece para as pernas e para a cabeça de quem se senta atrás, a Porsche está em adiantada fase de desenvolvimento do Cayenne Coupé, modelo que há uns meses vem sendo avistado em fase de testes, ainda camuflado, alguns das vezes no circuito de Nürburgring.

Com base nesses mesmo carros de teste, os artistas do Photoshop conceberam estas imagens que antecipam o que vem aí. Essencialmente, um Cayenne ligeiramente mais baixo até ao pilar B, que depois parece evoluir para uma traseira tipo Panamera, mas um pouco mais alta. Para tirar quaisquer dúvidas, o CEO da Porsche, Oliver Blume, confirmou que o “Cayenne Coupé já foi aprovado pela administração e está confirmado para 2019”.

O Cayenne Coupé vai oferecer muitos motores a gasolina, mas nenhum diesel. Apesar da marca, ainda recentemente, ter anunciado a retirada dos diesel da sua gama, apenas para voltar atrás passado pouco tempo, voltando a disponibilizar o motor que é o mais pretendido pelos clientes. Contudo, segundo a Porsche, o Cayenne Coupé vai montar motores V6 e V8, sem que Blume tenha revelado se vão existir motorizações Mild Hybrid, como acontece no novo Audi Q8, o SUV coupé da “irmã” do Grupo Volkswagen que utiliza a mesma plataforma.

