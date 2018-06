Sánchez vai encontrar-se com o presidente da Catalunha

Torra e Sanchéz falaram ao telefone e decidiram: “Pronto”. O presidente da Catalunha, Quim Torra, e o presidente do governo de Espanha, Pedro Sanchéz, vão encontrar-se, de acordo com informação avançada pelo El País. A porta-voz do novo governo espanhol assegurou que Pedro Sánchez irá levar “a Constituição numa mão e o diálogo na outra, com vontade de avançar”.

Na conferência de imprensa que se seguiu ao primeiro Conselho de Ministros do novo executivo, Isabel Celaá esclareceu que nesta reunião não foi tratado o possível conteúdo do encontro entre os líderes nacional e regional, mas insistiu que a resolução do conflito catalão é uma questão “prioritária”, com o objetivo de “normalizar” a situação.

A porta-voz, que também é a número dois do Governo, indicou que a integridade territorial é “o principal problema” do país e disse que, para resolvê-lo, é necessário estar-se aberto ao diálogo e transmitir à sociedade esse espírito de normalização.

Segundo avançou, Pedro Sánchez pretende reunir-se bilateralmente com “todos e cada um” dos mandatários autonómicos, incluído o presidente do Governo catalão, Quim Torra. Celaá sublinhou que o direito à autodeterminação ou o direito da Catalunha decidir o seu destino é uma questão que fica “absolutamente fora” do encontro entre os dois líderes que ainda não está marcada.

