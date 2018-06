Tribunal indefere providência mas reconhece Mesa e Marta Soares volta a pedir meios para AG de dia 2

Meia vitória, meia derrota. Copo meio cheio, copo meio vazio. A perspetiva vai sempre depender dos olhos com que se vê a resposta à primeira providência cautelar que foi publicamente conhecida, aquela que seguiu com a assinatura do número 1 da Mesa da Assembleia Geral demissionária. E o que diz? O pedido de realização da Assembleia Geral Extraordinária no dia 23 no Altice Arena foi recusado, mas a decisão destaca também que Jaime Marta Soares é o presidente da Mesa.

O documento, a que o Observador teve acesso, termina com a ideia geral bem destacada “Pelo exposto, indefere-se liminarmente o presente procedimento cautelar”. No entanto, há pontos tão ou mais importantes como, por exemplo, o facto de reconhecer Jaime Marta Soares como líder demissionário da Mesa, o que “anula” a Comissão Transitória da Mesa nomeada pelo Conselho Diretivo presidido por Bruno de Carvalho e liderada por Elsa Tiago Judas. Ou seja, E como Marta Soares defende, a Assembleia Geral de dia 23 de junho é para avançar.

Entretanto, Jaime Marta Soares já reagiu em comunicado à decisão. Leia aqui o comunicado na íntegra:

“Conforme referido em conferência de imprensa realizada no passado dia 5 de Junho, o presidente da Mesa da Assembleia Geral solicitou judicialmente, mediante providência cautelar intentada para o efeito, que fosse ordenado que o Conselho Diretivo do clube facultasse todos os meios necessários à realização da Assembleia Geral agendada para o próximo dia 23 de Junho de 2018.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral vem informar que foi hoje notificado da decisão da referida providência cautelar, sendo que, ao contrário das várias mensagens que o Conselho Diretivo do Clube tem vindo a passar nas últimas semanas, a referida decisão reconhece que:

a) O ora signatário é, efetivamente, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal em pleno exercício de funções;

b) A convocatória para a Assembleia Geral de dia 23 de Junho de 2018 foi legítima e estatutariamente efetuada;

c) A Assembleia Geral de dia 23 de Junho de 2018 foi convocada por quem tem legitimidade para tal;

d) O Tribunal considera que os meios solicitados para a realização da referida Assembleia Geral não são “adequados a acautelar que a assembleia geral se transforme num risco para a integridade física dos participantes”, ou seja dos sócios do Sporting Clube de Portugal, que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral considerou que importaria assegurar e salvaguardar.

Tendo em conta a referida decisão e as conclusões alcançadas pelo Tribunal, reitero o pedido ao Conselho Diretivo do Sporting Clube de Portugal para que tome todas as medidas necessárias para assegurar a realização da Assembleia Geral de dia 23 de Junho de 2018, com as medidas de segurança necessárias para que os sócios do clube possam participar e exercer os seus direitos”

