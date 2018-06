Veja os programas de Anthony Bourdain em Portugal

Porto, Lisboa e Açores. Foram estes os locais que Anthony Bourdain visitou em Portugal para produzir os três programas de televisão dedicados ao país. O chef norte-americano morreu esta sexta-feira aos 61 anos.

A primeira visita aconteceu em 2002, a bordo do programa ‘A Cook’s Tour’. O chef e apresentador gravou o sétimo episódio da primeira temporada na cidade do Porto.

A segunda vez foi em 2009, nos Açores, a propósito do programa ‘No Reservations’ Anthony Bourdain passou pelas ilhas de S. Miguel, Ponta Delgada, Faial, Pico e São Jorge. O chef esteve com vários habitantes e almoçou e almoçou e jantou em restaurantes típicos e até em casas de famílias. Ordenhou cabras, provou linguiça e assistiu à confeção do cozido das furnas, do polvo guisado do Pico e das ameijoas da Caldeira de Santo, em Lisboa. Quando provou o cozido das furnas, Anthony Bourdain descreveu o prato como “fantástico”.

A terceira passagem aconteceu em dezembro de 2011, no mesmo programa. O episódio, que foi emitido em 2012, foi passado em Lisboa. O chef provou, além de outras coisas, polvo assado e a tão portuguesa bifana. Esteve na Cervejaria Ramiro com os chefs José Avillez e Henrique Sá Pessoa, foi aos fados com António Lobo Antunes, conversou com os Dead Combo.

Mais tarde voltou a encontrar José Avillez no restaurante Cantinho do Avillez, onde almoçou com Tozé Brito. Jogou chinquilho — ou malha — com Ljubomir Stanisic e passou no Bistro 100 Maneiras. O reecontro com Sá Pessoa aconteceu numa passagem pelo Mercado de Alvalade, à qual se seguiu uma visita ao restaurante Alma, do mesmo chef, para comer com José Diogo Quintela. Para Anthony Bourdain, Lisboa tem tudo: “música, uma costa incrível, marisco, história, arquitetura”, diz durante o episódio.

A visita mais recente foi em fevereiro de 2017, já num novo programa: ‘Parts Unknown’. Anthony Bourdain voltou à cidade onde tinha gravado o primeiro programa em Portugal: o Porto, Foi emitido em Portugal em agosto.

Entre outras coisas, Anthony Bourdain viu como se faz (e provou) a tão típica francesinha, no restaurante O Afonso. “Qual é o índice per capita de doenças cardíacas neste país? Só por curiosidade”, brincou o chef.

