Yellow is the new black: os tons do segundo dia do NOS Primavera Sound

Primeiro tímidos, furando as nuvens, depois com vigor, enchendo o recinto de luz, os raios de sol passaram para o comando no segundo dia do NOS Primavera Sound. A terra enlameada virou pó, as galochas deram lugar às sapatilhas descontraídas e os óculos multiplicaram-se pelas caras aliviadas do peso da chuva, a reflectir Black Bombaim e Solar Corona nos primeiros acordes da tarde.

No dia em que os mais aguardados são Vince Staples, A$AP Rocky, Fever Ray, Thundercat e Unknown Mortal Orchestra, o amarelo dominou dos pés à cabeça, os estampados mantiveram-se fortes, os calções saíram do armário e a maquilhagem continuou a surpreender. Com menos ou mais ousadia, os looks que se viram pelo Parque da Cidade mostraram que, por estes lados, e para lá da música, vestir também é uma arte.

