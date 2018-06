Afinal, festa com jogadores da seleção nacional mexicana não tinha acompanhantes de luxo

Ao contrário do que veio inicialmente a público, a polémica festa com os jogadores da seleção mexicana onde teriam participado acompanhantes de luxo terá contado, na verdade, com a participação de todos os jogadores convocados para o Mundial da Rússia. Além disso, segundo escreve o jornal espanhol El País citando algumas das pessoas que participaram na festa, a divulgação das imagens deixa transparecer divisões entre vários grupos de poder dentro da Federação Mexicana de Futebol.

Segundo aquele jornal, no dia 1 de junho, sexta-feira, foi o aniversário do futebolista Javier Hernández, pelo que os três capitães da seleção, Rafael Márquez, Andrés Guardado e Guillermo Ochoa decidiram organizar uma festa numa mansão de luxo nos arredores da capital mexicana. Na festa compareceram todos os 23 jogadores da seleção nacional e vários amigos e familiares, incluindo algumas celebridades.

De acordo com o El País, os participantes da festa — cerca de 80 pessoas — foram convidados a deixar os telemóveis de lado por motivos de segurança. O objetivo era precisamente impedir que qualquer fotografia daquela festa viesse a público. Mas o oposto acabou por acontecer: na semana passada, a publicação cor-de-rosa mexicana TV Notas publicou fotografias de nove jogadores na companhia de várias mulheres no local da festa.

É aqui que o El País garante que saltam à vista as divisões entre grupos de poder na seleção mexicana. Enquanto um grupo foi exibido à imprensa, como o portista Hector Herrera e o benfiquista Raul Jimenez, através de fotografias tiradas por um elemento da segurança do evento, os outros jogadores estarão a ser protegidos pela Federação Mexicana de Futebol. Alguns jogadores terão mesmo sido avisados de que haveria fotografias, pelo que se protegeram.

Fontes ouvidas pelo jornal espanhol asseguram ainda que aquela era uma festa destinada a unir o grupo para ajudar à concentração antes da partida para o Mundial.

Uma das mulheres que estiveram presentes na festa garante ainda que se tratou de uma festa normal, e que a imprensa mexicana gosta do sensacionalismo. “Asseguro e afirmo que foram todos [os jogadores da seleção]. Foi algo planeado. Não houve nenhuma mulher paga. Eram livres”, garantiu um dos participantes.

Recorde-se que a notícia de que um conjunto de jogadores da seleção mexicana tinham estado numa festa com acompanhantes de luxo causou grande escândalo no país. Um dos jogadores, Héctor Herrera, jogador do FC Porto, teve inclusivamente de vir a Portugal para esclarecer “assuntos pessoais”, perdendo assim um dos treinos com a seleção mexicana.

