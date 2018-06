Afinal, o Mission E vai chamar-se Porsche Taycan

Na sexta-feira, durante as celebrações do 70º aniversário da Porsche, o CEO Oliver Blume revelou que o Mission E, o elegante protótipo da berlina eléctrica que o construtor está a preparar, vai chamar-se Taycan. Será uma espécie de Panamera, em que o motor de combustão é substituído por um eléctrico alimentado por bateria, essencialmente um concorrente do Tesla Model S.

O termo Taycan, que significa “cavalo jovem e irrequieto”, pressupõe ser uma alusão ao cavalo preto que figura no emblema da marca de Estugarda, similar mas menos empinado do que o Cavallino Rampante da Ferrari. Ainda segundo Blume, o Taycan entrará em produção em 2019, sendo o primeiro eléctrico da marca, a que se seguirá um crossover já apresentado, que enquanto protótipo é conhecido como Mission E Cross Turismo.

#Porsche to officially name the Mission E the #Taycan when it launches next year, says CEO Blume. The Asian name translates roughly to “lively horse”. pic.twitter.com/1NZhdS8Bwj — Christiaan Hetzner (@christiaanhtznr) June 8, 2018

A confirmar-se os valores até aqui anunciados, o Taycan será capaz de ir de 0-100 km/h em 3,5 segundos e uma autonomia de 500 km, o que constituem dados menos emocionantes do que os anunciados pelo Model S P100D da marca americana. Contudo, apoia-se num sistema de 800V, o que lhe dá vantagens no tempo necessário para recarregar as baterias (vai de 0 a 80% nuns espectaculares 15 minutos), uma vez que podem ser alimentadas a 350 kW, contra os 120 kW da Tesla (de notar que os carregadores rápidos da rede pública portuguesa estão limitados a 50 kW), ainda que a marca americana tenha já anunciado incrementar em breve a potência de carga.

O Taycan terá uma potência de 600 cv mas, ao que parece, possuirá igualmente versões mais acessíveis, com 400 e 530 cv, que serão denominadas Carrera, Carrera S e Turbo, sendo que esta última será algo estranha, uma vez que não há uma única turbina a bordo do Taycan e, muito menos, um turbocompressor.

A Porsche garante preços entre o Cayenne e o Panamera e aos americanos terão sido prometidos valores a partir dos 75.000 dólares para a versão menos potente, que é exactamente o mesmo do Model S mais barato. A vingar este posicionamento para Portugal, entre o Cayenne e o Panamera, os preços iniciar-se-ão entre os 101 mil euros do mais acessível dos SUV e os 110 mil euros da mais barata das berlinas.

