Comissão executiva diz que preço da OPA não reflete valor da EDP e duvida da execução do plano

A comissão executva da EDP considera que o preço da oferta pública de aquisiçãp (OPA) lançada pela China Three Gorges não reflete o valor da empresa.

No relatório sobre a OPA chinesa, divulgado na madudrugada deste sábado, a equipa liderada por António Mexia diz que que o preço de 3,26 euros por acção é “baixo considerando a prática seguida pelas empresas europeias no sector das utilities onde existiu aquisição de controlo. Em particular, a oferta subavalia a EDP tendo em conta os prémios pagos em ofertas públicas precedentes em dinheiro para aquisição de controlo”.

Para a EDP, o “prémio implícito no preço oferecido encontra-se significativamente abaixo do que é a prática em transacções em dinheiro no sector europeu das utilities, no mercado ibérico e mais genericamente no mercado europeu, em casos em que o oferente adquire controlo. Tem implícito um múltiplo inferior à média paga em transacções precedentes relevantes;”

A EDP regista o “número considerável de autorizações e aprovações de autoridades administrativas e regulatóriascompetentes em diferentes mercados e segmentos, tais como da Comissão Europeia, do Governo Português, da CADE e da ANEEL no Brasil, d aCFIUS e da FERC nos Estados Unidos da América”. No entanto, constata também os méritos da oferta.

A oferente referiu ser sua intenção aumentar o seu compromisso estratégico com a EDP e garantir que a EDP mantém a sua posição de player relevante no sector.

O plano da oferente para a EDP, “composto por cinco pilares principais relacionados com a identidade, eficiência e crescimento, perfil financeiro, contribuição de activos e a opção de entrada no mercado eólico offshore na China, dão um contexto relevante à oferta”. Em particular, o conselho de administração executivo constata o mérito das seguintes intenções do oferente:

Preservar a identidade portuguesa da EDP e a natureza autónoma do centro de decisões, baseado nos mais elevados padrões internacionais de corporate governance, mantendo também a presença do grupo nas geografias onde se encontra actualmente e onde é um player de referência, e mantendo as acções da EDP admitidas à negociação em mercado regulamentado com níveis de liquidez e de free-float significativos,.

Enfoque nos activos com fluxos de caixa estáveis, pretendendo manter o perfil diversificado e de baixo risco, e posicionar a EDP como líderdas operações e do crescimento do Grupo CTG na Europa, na América, nos PALOP, bem como em determinados mercados Asiáticos;

Reforçar o perfil financeiro da EDP comprometendo-se a manter a tendência de redução de alavancagem da EDP e assegurar pelo menos um rating de nível investment grade, procurando simultaneamente manter a flexibilidade para procurar crescimento e manter uma política de dividendos estável e não inferior ao que foi divulgado pela EDP;

Eventualmente contribuir com activos regidos por contratos de longo prazo do Grupo CTG em geografias onde se verifique uma sobreposição de mercado com a EDP, ao abrigo de um acordo quadro a celebrar com a Sociedade Visada. Estes activos incluem centrais hídricas controladas pelo Grupo CTG no Brasil (com a capacidade de 8 GW), participações conjuntamente detidas com a EDP em três activos

No entanto, o “mérito das intenções da oferente acima descritas depende do seu modelo de implementação, o qual não é claro nesta fase. Especificamente, nesta fase, a visibilidade sobre as opções, a execução das intenções e o impacto potencial no perfil de risco e retorno da empresa são limitada”

A administração da EDP pede por isso mais informação sobretudo no que respeita às intenções de contribuição de activos, o limitado nível de detalhe da proposta da oferente, nomeadamente no que concerne ao mecanismo de implementação.

Assim, o conselho de administração executivo não pode recomendar que os accionistas vendam as suas acções ao preço actualmente oferecido, apesar de constatar há mérito nas intenções estratégicas do Oferente.” Destacando as incertezas, a administração diz que procura obter mais informação da China Three Gorge “para estar em condições de formar uma opinião mais fundamentada sobre a qualidade do projecto”. E conclui que os accionistas que tencionem vender as suas acções devem ser adequadamente compensados por permitirem a tomada do controlo da EDP e a implementação do referido plano.

