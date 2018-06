Esta é a carrinha do Peugeot 508. Chega em Janeiro

Depois de conceber a nova berlina 508, com uma forte aposta na estética, a Peugeot procedeu de igual forma com a carrinha, consciente que, na Europa, 1/3 das vendas deste segmento dizem respeito a este tipo de carroçaria, mais virado para a versatilidade e para a família.

Contudo, a marca francesa está consciente que, no segmento D, quem manda são os alemães, pelo que reforçou a aposta na estética para tornar a 508 SW mais apetecível. Começou por conceber portas sem aro superior, para a dotar com pilares mais elegantes, para depois apostar numa linha descendente do tejadilho, aproximando-a do conceito shooting brake.

Maior do que a berlina 508 (3 cm), a necessidade de tornar a 508 SW mais atraente obrigou a algumas concessões ao estilo, pelo que a nova carrinha francesa abre mão de algum comprimento face à carrinha da geração anterior (5 cm), o que acaba por se reflectir na capacidade da mala (530 litros, em vez dos anteriores 560). Porém, alega a marca gaulesa, a plataforma de carga está mais baixa e larga, sendo por isso ainda mais fácil de arrumar.

O esforço em termos de design que foi realizado na carroçaria parece ter sido também aplicado no habitáculo. Destaque para a mais recente interpretação do i-Cockpit e os inúmeros locais para arrumar objectos, com espaço no porta-luvas refrigerado para duas garrafas de 1,5 litros, mais uma de litro em cada uma das portas anteriores e duas pequenas junto ao apoio de braços à frente.

Ao serviço da 508 SW estão os motores a gasolina 1.6 PureTech sobrealimentados, com 180 e 225 cv, sempre associados a caixas automáticas de oito velocidades (EAT8), mas o grosso são os turbodiesel, com destaque para o novo 1.5 BlueHDI de 130 cv, com caixa manual de seis ou automática de oito velocidades, e o 2.0 BlueHDI com 160 ou 180 cv, exclusivamente com caixa automática EAT8, sendo que esta caixa permite a possibilidade de ir para ponto-morto (entre 25 e 130 km/h) a descer ou quando o condutor levanta o pé do acelerador, para assim contribuir para a redução do consumo e emissões.

À semelhança da berlina de quatro portas, a 508 SW coloca à disposição do condutor inúmeros sistemas de ajuda à condução, da travagem de emergência até 140 km/h, com detecção de peões e ciclistas, ao sistema de manutenção da faixa de rodagem, com correcção através da direcção a partir de 65 km/h, passando pelo reconhecimento de sinais de trânsito com recomendação (inclusivamente dos stop e sentido proibido) e detecção de veículos no ângulo morto. Mais virados para o conforto e conectividade, a maior das carrinhas Peugeot propõe igualmente equipamentos destinados a tornar as deslocações mais agradáveis.

A nova 508 SW será apresentada ao público no próximo Salão de Paris, em Outubro, estando o início das vendas agendado para Janeiro de 2019. Contudo, a versão híbrida plug-in, com uma autonomia em modo eléctrico de 50 km (já segundo o WLTP) e as baterias sob o assento posterior para não retirar espaço à bagageira, estará apenas disponível no segundo semestre de 2019.

Pesquisa de carros novos

Filtre por marca, modelo, preço, potência e muitas outras caraterísticas, para encontrar o seu carro novo perfeito.

Experimentar agora

Continuar a ler