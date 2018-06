Fluvial Portuense tricampeão nacional de polo aquático

O Fluvial Portuense sagrou-se este sábado tricampeão nacional de polo aquático, ao bater o Naval Povoense por 14-5 (4-0, 2-1, 3-1 e 5-3), no terceiro e decisivo jogo da final.

O clube de Lordelo do Ouro, que já havia arrebatado o título feminino e arrebatou o terceiro cetro da história, tinha triunfado no primeiro jogo por 13-12, no desempate por grandes penalidades, e perdido o segundo, por 10-7.

Rui Ramos, do Naval Povoense, foi o melhor marcador do campeonato, com os 87 golos marcados na fase regular.

