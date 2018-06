Prequela da série “Game of Thrones” vai avançar

O canal televisivo norte-americano HBO autorizou a produção de uma prequela da série de televisão “Game of Thrones”. Segundo a revista Variety, aquela estação de televisão já encomendou à argumentista britânica Jane Goldman um episódio piloto para uma nova série que seja uma prequela da popular série de fantasia medieval.

A nova série irá passar-se milhares de anos antes da ação de “Game of Thrones” e deverá desvendar alguns mistérios que ficam por responder na série original, como a história do continente Westeros, o lugar onde a ação de “Game of Thrones” acontece, e a verdadeira origem das personagens dos caminhantes brancos — os vilões desta famosa série.

George R. R. Martin, o autor da série de livros “A Song of Ice and Fire”, que deu origem à série, escreveu a história juntamente com a argumentista Jane Goldman, pelo que a nova série manterá uma coerência e continuidade com a série original. R. R. Martin será o produtor executivo da série — cujo nome ainda não foi divulgado.

A Variety acrescenta ainda que a prequela é apenas um dos cinco spin-offs que estão a ser preparados em torno da série “Game of Thrones”, havendo pelo menos mais quatro argumentistas — Max Borenstein, Brian Helgeland, Carly Wray, e Bryan Cogman — a trabalhar em projetos baseados na série.

Para já, apenas se sabe que foi encomendado o episódio piloto, não havendo ainda informação sobre quando será a estreia da nova série. A notícia surge num momento em que os fãs estão a aguardar uma nova temporada — a oitava e última — de “Game of Thrones”, que deverá estrear no verão de 2019.

