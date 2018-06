Meghan Markle participa pela primeira vez no desfile em honra da rainha

Meghan Markle, que no passado dia 19 de maio juntou-se oficialmente à família real britânica, participou pela primeira vez no “Trooping the Colour”, desfile anual em honra do aniversário da rainha Isabel II, mesmo tendo ela completado 92 anos em abril. Meghan apareceu na companhia do marido, o príncipe Harry, e juntos participaram na segunda viagem de carruagem enquanto casal oficial (a primeira levou cerca de 100 mil pessoas a Windsor, no dia do casamento real, para os ver passar a bordo da Ascot Landau).

O mais recente membro da família real voltou a vestir um tom muito semelhante ao look usado na primeira aparição oficial. Meghan deixou-se fotografar num vestido rosa pálido, que deixou os ombros parcialmente à mostra, com a assinatura da designer Caroline Herrera. O chapéu condizente é da autoria de Philip Treacy. Harry, por sua vez, optou por um uniforme de cerimónia. Recorde-se que Meghan e Harry regressaram recentemente da lua-de-mel, depois de um casamento que foi visto por milhares de pessoas ao redor do mundo.

No cortejo deste sábado de manhã também participaram Kate Middleton e Camila, que seguiram juntas numa carruagem e usaram looks num mesmo tom, e também a rainha, que saiu à rua num azul bebé cativante.

