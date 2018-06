Morreu a primeira “Bond girl”. Eunice Grayson tinha 90 anos

Eunice Gayson, a atriz que desempenhou a primeira “Bond girl”, morreu esta sexta-feira aos 90 anos. Gayson interpretou a personagem Sylvia Trench no filme de estreia, “Agente Secreto 007”, com Sean Connery no papel principal.

We are very sad to learn that our dear Eunice passed away on June 8th. An amazing lady who left a lasting impression on everyone she met. She will be very much missed. pic.twitter.com/c5kVHs256Y — Eunice Gayson (@EuniceGayson) June 9, 2018

Além de ser detentora do título de primeira “Bond girl” na história do cinema, Gayson ajudou Connery a criar a icónica frase da saga 007 — “Bond, James Bond”. A BBC recorda a cena onde tudo começou: a personagem de Gayson cruza-se com o agente secreto num casino e pede para aumentar a aposta, ao que James Bond responde: “Admiro a sua coragem, er…?”. A mulher responde: “Trench. Sylvia Trench. Admiro a sua sorte, senhor…” Como acaba este diálogo já todos sabemos.

Numa entrevista à BBC, em 2012, a atriz contou como ajudou Connery a acertar com fala. Em vez de dizer “Bond, James Bond”, o ator trocava-se e saía-se com “Sean Bond” ou “James Connery”. Depois de terem saído para uma bebida, o ator escocês, hoje com 87 anos, acertou em cheio na icónica fala.

Eunice Gayson foi também a única “Bond Girl” a aparecer em dois filmes do espião britânico, muito embora a voz ouvida nas longas-metragens não fosse a dela. De acordo com o mesmo meio, à semelhança do que aconteceu a muitas “Bond girls” dos anos 60 e 70, a voz pertencia à atriz Nikki van der Zyl.

