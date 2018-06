Polícia Marítima em missão na Grécia resgata 33 migrantes

A equipa da Polícia Marítima, que se encontra na ilha grega de Lesbos, ao serviço da agência europeia ‘FRONTEX’, resgatou na noite de sexta-feira 33 migrantes do Irão, da Eritreia, do Togo e do Afeganistão, foi anunciado este sábado.

“O grupo de 33 migrantes, com 15 homens, 11 mulheres, das quais duas grávidas, e sete crianças, em estado de hipotermia, foi detetado em terra quando a equipa da Viatura de Vigilância Costeira, se deslocava para o local de vigilância em Eftalou”, refere Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado publicado na sua página da internet.

Os elementos da Polícia Marítima, integrados na missão ‘POSEIDON’, contactaram as autoridades gregas e entregaram os migrantes à guarda costeira grega, que tomou conta da ocorrência. Na sequência de buscas realizadas em terra foi encontrado um bote junto às termas da localidade de Eftalou.

A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação ‘POSEIDON’, sob égide da agência europeia ‘FRONTEX’ e em apoio à guarda costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.

