Ronaldo prestes a fechar acordo com o fisco espanhol — e arrisca-se a pagar 19 milhões

Cristiano Ronaldo deverá estar prestes a finalizar um acordo com a Autoridade Tributária espanhola para acabar com o processo em que é acusado de alegada fraude fiscal por não ter pago os impostos relativos ao que ganhou com os seus direitos de imagem em campanhas publicitárias.

O fisco espanhol queria que Ronaldo pagasse originalmente uma soma de 30 milhões de euros para acabar com o processo. O jogado contrapôs em maio com uma proposta de 14 milhões e agora que a Autoridade Tributária fez uma última proposta: 19 milhões de euros. A notícia é avançada pelo jornal espanhol El Mundo, que escreve o acordo pode estar perto de ser concluído, desde que o jogador se declare culpado dos quatro crimes de fraude fiscal que lhe são imputados.

Segundo o El Mundo, as conversações entre as duas partes estão “muito avançadas”, estando já em discussão os detalhes finais — por exemplo, uma parte da acusação de fraude correspondente a 2014 passará apenas para a via administrativa, deixando a via penal.

Finalizado o acordo, este será pré-rubricado por Ronaldo e pela autoridade tributária e depois ratificado pela Direção Geral da Agencia Tributaria, que deverá mudar com a mudança de governo em Espanha. Recorde-se que se o acordo entre as duas partes não for materializado, e Ronaldo acabar por ser condenado em tribunal, poderá ter de pagar até 100 milhões de euros ao fisco espanhol.´

O que está em causa em todo este processo é a tributação dos ganhos com o direito de imagem do futebolista em campanhas publicitárias. Como explica o El Mundo, o avançado português argumenta que se filmou um anúncio em Espanha para ser exibido na China, não tem de pagar impostos sobre esse rendimento em Espanha; contudo, o fisco espanhol garante que basta que haja uma fotografia tirada em território espanhol para uma campanha publicitária para que esse rendimento tenha de ser tributado em Espanha.

