“Rússia, aqui vamos nós”. As imagens da Seleção Nacional a caminho do Mundial

Dezenas de adeptos receberam e aplaudiram esta manhã de sábado a Seleção Nacional no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Os jogadores portugueses partiram para a Rússia onde vão disputar o Mundial 2018.

A Seleção Nacional que, em 2016, conquistou o título de campeão europeu de futebol, saiu do Hotel Cascais Miragem, onde estava instalada com o selecionador, Fernando Santos, e a equipa técnica. Por volta das 8h30, deixaram o hotel e dirigiram ao aeroporto de Lisboa.

O avião que transportava a equipa nacional partiu por volta das 11h10 de Lisboa — com cerca de 25 minutos de atraso — e deverá aterrar às 18h30 locais (16h30 em Lisboa) na Rússia, depois de uma viagem com duração prevista de quase seis horas. Os campeões europeus vão ficar instalados em Kratovo, a cerca de 50 quilómetros a sudeste de Moscovo.

Uma fotografia publicada na conta oficial das Seleções Nacionais de futebol, futsal e futebol de praia, no Twitter, mostra os campeões europeus já dentro do avião, com o equipamento da Seleção Nacional. “Rússia, aqui vamos nós! #ConquistaOSonho”, pode ler-se na publicação. A Seleção Nacional vai disputar o primeiro jogo do Mundial 2018 na sexta-feira, frente à Espanha.

