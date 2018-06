Sebastian Vettel conquista ‘pole position’ do Grande Prémio do Canadá de F1

O piloto alemão da Ferrari Sebastian Vettel conquistou este sábado a ‘pole position’ para o Grande Prémio do Canadá, sétima prova do Mundial de Fórmula 1, com o líder e campeão em título, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), em quarto.

Vettel registou uma volta de 1.10,764 minutos na terceira sessão de qualificação, sendo 93 milésimos de segundo mais rápido do que o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), segundo classificado.

O holandês Max Verstappen (Red Bull), o mais rápido nas três sessões de treinos livres, fechou o pódio, a 173 milésimos, à frente de Hamilton, líder do Mundial, que vai sair da quarta posição.

Na terceira fila da grelha, estará o finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari), seguido do australiano Daniel Ricciardo (Red Bull).

O Grande Prémio do Canadá de F1, sétima prova do Mundial, disputa-se no circuito de Montreal pelas 19:10 (horas de Lisboa) de domingo, com Vettel, segundo com 96 pontos, a procurar reduzir distâncias para o campeão em título, Hamilton, que lidera com 110.

