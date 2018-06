Vídeo. Jogadores da Seleção Nacional aprendem russo

A Seleção Nacional esteve a aprender russo, antes da partida para a Rússia onde vai disputar o Mundial 2018. Os jogadores portugueses tentaram dizer algumas expressões e palavras em russo. O professor foi Manuel Fernandes, que joga no Lokomotiv de Moscovo.

A Federação Portuguesa de Futebol publicou o vídeo que mostra os jogadores da Seleção Nacional a aprender russo na sua página do Youtube. O vídeo de cerca de 3 minutos (e com muitas gargalhadas) conta já com mais do que 2,5 mil visualizações e cerca de 240 gostos.

A Seleção Nacional que, em 2016, conquistou o título de campeão europeu de futebol, chegou este sábado a Lisboa. O avião que transportava a equipa nacional partiu por volta das 11h10 de Lisboa — com cerca de 25 minutos de atraso. Os jogadores chegaram às 18h30 locais (16h30 em Lisboa) na Rússia, depois de uma viagem com duração prevista de quase seis horas. Os campeões europeus vão ficar instalados em Kratovo, a cerca de 50 quilómetros a sudeste de Moscovo.

