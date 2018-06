Alemão Sebastian Vettel sobe à liderança do Mundial de Fórmula 1 ao vencer no Canadá

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) subiu este domingo à liderança do Mundial de Fórmula 1, ao vencer o Grande Prémio do Canadá, depois de ter partido da ‘pole position’ para a sétima prova do campeonato.

Vettel alcançou no circuito de Montreal a sua 50.ª vitória na Fórmula 1, a terceira em 2018, deixando o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) na segunda posição, a 6,496 segundos, e o holandês Max Verstappen (Red Bull) na terceira, a 7,702.

Com este triunfo, o alemão, campeão do mundo em 2010, 2011, 2012 e 2013, soma 121 pontos, mais um do que o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), também quatro vezes campeão mundial, em 2008, 2014, 2015 e 2017, que hoje não foi além do quinto posto. Na classificação de construtores, a Mercedes lidera, com 206 pontos, seguida da Ferrari, com 189, e da Red Bull, que conta 134.

A próxima corrida do Mundial vai ser o Grande Prémio de França, que vai ser disputado no circuito Paul Ricard, em Le Castellet, no próximo dia 24 de junho.

Continuar a ler