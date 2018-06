E ao terceiro dia, a dança da chuva chegou ao NOS Primavera Sound

Tanto ameaçou que por fim chegou. A chuva foi caindo naquele registo bem nortenho, pinga fina, constante, que não encharca de imediato mas que vai molhando devagarinho, quase com prazer sádico. Com ela vieram as capas de chuva plastificadas, quase todas transparentes e distribuídas pela organização, mas das quais se foram destacando algumas excepções coloridas. Pode não ser a peça mais fashion do guarda-roupa, mas com a combinação certa – umas Hunter nos pés, uma Kanken às costas ou um padrão bem vistoso por baixo – ganha aquele 2 em 1 de giro e confortável que toda a gente gosta. Fomos atrás delas pelo recinto e das estratégias que o público usou para contornar o Inverno deste Primavera, em noite de The War on Drugs, Nick Cave e Mogwai.

fotografia de João Porfírio.

Continuar a ler