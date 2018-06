Exército israelita realiza exercício militar surpresa na fronteira com a Síria

O exército de Israel convocou este domingo milhares de reservistas para um exercício militar de vários dias nos montes Golã, território ocupado à Síria em 1967, segundo um porta-voz citado pela agência noticiosa espanhola Efe.

O exercício faz parte do plano anual de treino do Exército e, nestes dias, haverá maior presença de veículos militares na zona e se ouvirão explosões”, disse um porta-voz militar à agência Efe.

Na semana passada, a Força Aérea israelita realizou treinos durante a semana, em diversas bases de todo o país, informaram fontes militares. A presença de forças iranianas na Síria, assim como a milícia xiita libanesa Hezbollah, apoiada por Teerão, é uma das grandes preocupações de Israel.

A tensão aumentou nos últimos meses, depois de vários ataques contra bases iranianas na Síria atribuídos aos israelitas, e o lançamento de projéteis desde solo sírio contra Israel.

Como parte da atividade diplomática do Governo israelita para desalojar as forças iranianas da Síria, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitou nos últimos dias vários países europeus. O objetivo é o de “conseguir um consenso internacional sobre a matéria, de acordo com as suas palavras, recolhidas pelo jornal diário israelita Haaretz.

