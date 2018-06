Guia para compreender a cimeira histórica que se avizinha

Onde e quando é que vai acontecer?

Depois de alguns avanços e recuos, a cimeira entre Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, e Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, vai mesmo acontecer e está marcada para o próximo dia 12 de junho. O encontro histórico realiza-se em Singapura — ambos os líderes já chegaram ao destino –, num hotel de luxo na ilha Sentosa. A reunião vai começar às 09h locais (02h em Lisboa), tal como explicou Sarah Sanders, no início do mês, na respetiva conta de Twitter.

UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality. — Sarah Sanders (@PressSec) June 5, 2018

O hotel de luxo, o Capella Hotel, data de 1880 e é uma antiga casa dos oficiais britânicos da Artilharia Real. Construído pelo arquiteto inglês Norman Foster, apresenta um design colonial, tem 111 quartos, incluindo uma suite presidencial, e está completamente cheio nos dias 11 e 12 de junho — os quartos podem ascender a 400 euros por pessoa.

Em malaio, Sentosa quer dizer “paz e tranquilidade”, ainda que esta seja uma ilha resort, dominada por campos de golf, pelos estúdios da Universal e por um parque aquático. O hotel está a cinco minutos da praia e a 45 do aeroporto. Nos dias da cimeira, são esperados em Sentosa mais de 3.000 jornalistas.

The venue for June 12 #TrumpKimSummit, the beautiful Capella Hotel @CapellaHotels pic.twitter.com/7kunfBdZSj — Lkhagvadorj G Tumur (@TLkhagvadorj) June 10, 2018

A tão aguardada reunião vai acontecer numa sala com múltiplas portas, para não se correr o risco de um líder chegar primeiro do que o outro. Para garantir que ninguém espera por ninguém, Donald Trump e Kim Jong-in deverão entrar ao mesmo tempo, mas por portas diferentes.

Que tipo de segurança vai existir?

A segurança será naturalmente apertada. Para receber os dois líderes, foram criados perímetros de segurança na área de Tanglin e em Sentosa, com locais específicos para inspecionar todas as pessoas e veículos que entrem nestas “zonas especiais”. Muito provavelmente, as forças policiais também quererão consultar, à passagem, a identificação de todos os cidadãos.

Drones, bandeiras, sinais luminosos e materiais inflamáveis estão expressamente proibidos, acrescenta do The Strair Times, sendo que várias ruas serão cortadas.

Singapore deports South Korean media staff as Trump-Kim summit security tightens https://t.co/1X79NI7vuS pic.twitter.com/8oM5l0UNQO — Reuters Top News (@Reuters) June 10, 2018

O que querem Donald Trump e Kim Jong-un?

A reunião entre Trump e Kim será a primeira entre líderes destes dois países, após quase 70 anos de confrontação iniciados com a Guerra da Coreia (1950-53) e de 25 anos de negociações fracassadas e de tensões por causa do programa nuclear do regime de Pyongyang. A Sky News escreve que o presidente dos EUA sair-se-à vencedor caso o líder norte-coreano esteja de acordo em encerrar o programa de armas nucleares do país.

A mesma publicação não sabe descrever ao certo quais serão as ambições de Kim, embora deixe claro que o líder norte-coreano terá pouca vontade em discutir a temática dos direitos humanos — o seu país está numa lista negra devido aos abusos cometidos neste campo.

Apesar de serem substancialmente diferentes em muitas coisas, há elementos que unem Trump a Kim: incluindo o suporte familiar e a tendência para comentários mais explosivos.

Quem vai pagar a cimeira?

Tal como manda a tradição, esclarece a Sky News, será o país anfitrião a suportar os custos da segurança e da logística associadas ao encontro. O mesmo não se pode dizer relativamente às conta dos hotéis, considerando a estadia de ambos os líderes. A mesma publicação esclarece que, apesar de existir uma embaixada da Coreia do Norte em Singapura, o mais provável é que Kim opte por ficar num hotel de luxo — em cima da mesa está o Fullerton, onde a suite presidencial ascende a 6.000 dólares a noite (cerca de 5 mil euros).

