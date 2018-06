Já viu o Google hoje? O “doodle” é bem português

A bandeira esvoaçante de Portugal está posicionada bem no centro da página, quando se acede a www.google.pt (o mesmo acontece, a título de exemplo, na versão britânica do motor de pesquisas). Este domingo, a gigante Google junta-se às celebrações de muitos portugueses e faz homenagem ao Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Ao clicar no doodle facilmente encontramos as notícias mais recentes referentes ao dia de hoje, bem como as explicações do que a data representa.

Há muito que a Google celebra datas e feitos históricos através de doodles — como quem diz “rascunhos” –, na maior parte das vezes interativos. Foi o que aconteceu com os 44 anos do hip hop, com Tama, a gata que foi chefe numa estação ferroviária no Japão, ou com a homenagem ao homem que inventou o impermeável — que, com sorte, deixará de ser preciso nos próximos dias.

