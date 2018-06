Os memes da foto “magnífica” da cimeira do G7

A fotografia da reunião do G7 deste fim de semana, publicada por Jesco Denze, fotógrafo oficial do governo alemão para a cimeira, tornou-se de tal forma viral que, nas redes sociais, são muitos os memes que ironizam o momento em destaque: com Merkel e restantes líderes de um lado, Donald Trump do outro, o único sentado e de braços cruzados.

Os internautas, como de costume, aproveitaram brincar com a situação.

My favorite G7 meme thus far. pic.twitter.com/u27irhA8fw — Member of the Resistance! #FBR, #BlueWave (@separker0215) June 10, 2018

Angela Merkel's office has released this photo taken today at the G7, which shows me not caring. @g7 @JustinTrudeau was hiding I guess. pic.twitter.com/A4N15vbe7T — President Trump (@POTUS_Don45) June 10, 2018

Speaking of acting meek. It's look like Angela Merkel owned you Mr. President. pic.twitter.com/K1ctBtYe1c — MWC (@mwcnews) June 10, 2018

Angela Merkel and Donald Trump at the #G7 meeting / Willem Buytewech, Merry Company, 1620.

(Image: Jesco Denzel )#nzartparallels pic.twitter.com/1DRyiYtSn6 — NZ Art Parallels (@NZAHParallels) June 10, 2018

Angela Merkel, pushing the toddler at the G7 meeting. pic.twitter.com/DUgLHH60QM — Tiamat Legion Medusa (@EvaTiamatMedusa) June 10, 2018

The photograph of German Chancellor Angela Merkel and US President Donald Trump looked like a posed study, done for a classic painting.. so here is a painted version.. Original image credit: Jesco Denzel #G7 #G7Summit #G7Canada #Merkel #Trump pic.twitter.com/2QCtvU5B1J — David Threlfo (@David_Threlfo) June 10, 2018

