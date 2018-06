Primavera Sound recebeu 30 mil pessoas por dia. E já há datas para 2019

Durante os três dias de festival, o NOS Primavera Sound recebeu uma média de 30 mil visitantes diários, apontou a organização no balanço que fez da edição de 2018. Esse número, somado às 30 mil pessoas que (também segundo a organização) assistiram ao concerto de antevisão de Fatboy Slim no centro do Porto, faz com que pela primeira vez o festival tenha superado as 100 mil entradas.

A edição deste ano do NOS Primavera Sound foi a sétima na história do festival, que é uma espécie de “versão gourmet” do Primavera Sound catalão, segundo afirmou a organização espanhola ao Observador no ano passado. Em Barcelona, o festival decorre já desde 2001.

No balanço da edição deste ano, a organização defendeu que o festival portuense “consolidou as fundações que o tornam um dos eventos de referência a nível europeu” e anunciou as datas para 2019: 6, 7 e 8 de junho serão os dias em que o NOS Primavera Sound regressará ao Parque da Cidade do Porto.

Continuar a ler