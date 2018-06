Rafael Nadal vence Roland Garros: “Não era sequer um sonho ganhar 11 vezes”

O tenista espanhol Rafael Nadal venceu este domingo o torneio de ténis Roland Garros, ao eliminar o austríaco Dominic Thiem. É a 11º vez que o tenista vence o Roland Garros — algo que para o espanhol “não era sequer um sonho”. Nadal só perdeu duas vezes desde que se estreou em 2005.

É espetacular. Nem consigo descrever os meus sentimentos porque não era sequer um sonho ganhar 11 vezes. É impossível pensar em alguma coisa como isto”, disse o tenista espanhol no final da partida.

Em duas horas e 42 minutos de jogo, o líder do ranking mundial conseguiu eliminar o austríaco por 6-4, 6-3, 6-2. Veja no vídeo publicado no Twitter do Roland Garros o momento em que Nadal vence Thiem e arrecada o 11º troféu.

