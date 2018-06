Sporting sagra-se tricampeão de judo masculino. Benfica vence em femininos

A equipa masculina de judo sagrou-se este domingo tricampeã portuguesa de judo, enquanto o Benfica venceu no setor feminino, em provas disputadas no pavilhão multiusos de Odivelas.

A competição masculina contou com 12 equipas dividas em quatro quadros, tendo final colocado frente a frente as formações do Sporting e do Benfica.

Os ‘leões’, com os judocas Sérgio Olenic, João Fernando, Anri Egutidze, Nicoloz Sherazadishvili e Jorge Fonseca, venceram os cinco combates da final contra o Benfica, cuja equipa era composta por: Rodrigo Lopes, Henrique Lopes, Nuno Saraiva, João Martinho e Ricardo Serrão.

Em femininos, o título foi disputado por três equipas, com o Benfica a impor-se à Universidade Lusófona e à Associação Académica de Coimbra.

