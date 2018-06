Trump chama “fraco” e “desonesto” a Trudeau. E retira apoio ao comunicado final do G7

Donald Trump já não estava na Cimeira do G7, no Canadá, quando decidiu recorrer ao Twitter para insultar Justin Trudeau, depois de ter ouvido a conferência de imprensa final do primeiro-ministro canadiano. Chamou-lhe “muito desonesto & fraco”, acusou-o de proferir “falsas declarações” sobre as taxas aplicadas às importações e instruiu os representantes norte-americanos para não apoiarem o comunicado final da cimeira.

São estes os dois tweets do presidente dos EUA:

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

No primeiro, lê-se: “Com base nas falsas declarações do Justin na sua conferência de imprensa, e no facto de o Canadá estar a cobrar tarifas enormes aos agricultores, trabalhadores e empresas norte-americanos, instruí os representantes dos EUA para não apoiarem o Comunicado final, enquanto analisamos as taxas de importação a aplicar aos automóveis que inundam o mercado norte-americano”.

Um minuto mais tarde, em novo tweet escrito a bordo do Air Force One (onde terá visto a conferência de imprensa do PM canadiano), deu a entender que Trudeau teve uma postura quando Trump estava na sala e outra diferente depois de o presidente norte-americano ter saído mais cedo da cimeira, para ir para Singapura, onde se reunirá com Kim Jong Un na madrugada da próxima terça-feira. “O primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau foi tão dócil e moderado nas nossas reuniões no G7 mas logo depois de eu sair deu uma conferência de imprensa a dizer que “as taxas de importação aplicadas pelos EUA eram de certa forma insultuosas” e que ele “não se deixará pressionar”. Muito desonesto & fraco. As nossas taxas são uma resposta às dele de 270% em produtos lácteos”.

Logo a seguir, como notou o New York Times, John Bolton, conselheiro de segurança nacional do presidente, tweetou a foto em que se vê Trump em pose desafiante face aos outros líderes que estiveram na cimeira, com a legenda: “Mais uma cimeira do G7 em que os outros países acham que a América vai sempre ser o banco deles. O presidente deixou as coisas claras hoje. Acabou-se”.

Just another #G7 where other countries expect America will always be their bank. The President made it clear today. No more. (photo by @RegSprecher) pic.twitter.com/emAVNqRqhc — John Bolton (@AmbJohnBolton) June 9, 2018

Um porta-voz de Justin Trudeau reagiu assegurando: “O primeiro-ministro não disse nada que não tivesse já dito antes, tanto em público como em conversas privadas com o presidente”.

Nas suas declarações finais aos jornalistas, Trudeau considerou “insultuoso” que Trump tenha invocado razões de segurança nacional para aplicar taxas alfandegárias ao aço e alumínio importado da UE, do Canadá e do México. “Nós, os canadianos, somos educados, somos razoáveis, mas não vamos deixar que nos ameacem desta forma”.

Pode ver no vídeo a conferência de imprensa de Justin Trudeau no final da cimeira:

“Faremos todos os possíveis para reduzir as barreiras alfandegárias, barreiras não alfandegárias e subsídios”, diz o comunicado final de 28 pontos e oito páginas, negociado (antes desta retirada do apoio de Trump) entre Estados Unidos da América, Alemanha, Canadá, França, Reino Unido, Itália e Japão.

“Nós enfatizamos o papel crucial de um sistema de comércio internacional baseado em regras e continuamos a lutar contra o protecionismo”, refere o documento, que menciona a importância de existirem “regras” coletivas tal como vinha sendo defendido pelos europeus, que têm denunciado constantemente as ameaças da guerra comercial levada a cabo por Donald Trump.

Os sinais de tensões comerciais foram sendo percetíveis ao longo da cimeira em várias declarações de governantes, tais como a feita no final do encontro pelo primeiro-ministro do Canada e anfitrião da cimeira, Justin Trudeau, que disse que a partir do dia 1 de julho o Canadá começará a impor represálias comerciais aos Estados Unidos.

Também o presidente francês Emmanuel Macron confirmou que as taxas decididas pela União Europeia contra os Estados Unidos vão começar a ser aplicadas no próximo mês.

No comunicado, os líderes do G7 dizem-se ainda “comprometidos com a modernização da Organização Mundial de Comércio, de forma a torná-la mais justa o mais rapidamente possível”.

Segundo o documento final, comprometeram-se ainda a defender o papel das “regras comerciais coletivas” e a denunciar situações de protecionismo.

Outro dos pontos em que os líderes conseguiram chegar a acordo diz respeito à questão do Irão: Os países do G7 comprometem-se a impedir que o Irão consiga obter armas nucleares.

Tal como a chanceler alemã Angela Merkel já havia anunciado anteriormente, também o presidente francês, Emmanuel Macron, considerou que a reunião no Canadá “não resolve tudo”: “O nosso desejo é continuar a trabalhar nos próximos meses”, disse o presidente francês.

Entre as questões mais fraturantes destaca-se a última medida comercial imposta unilateralmente pelos norte-americanos, que veio impor taxas alfandegárias às importações de aço e alumínio da União Europeia, Canadá e México.

Ainda durante a cimeira, em La Malbaie, no Canadá, Trump anunciou o desejo de ver o G7 “remover as taxas, remover as barreiras não tarifárias e remover outros mecanismos”, tendo ainda enaltecido a qualidade das relações com os outros dirigentes que integram o G7, nomeadamente com o primeiro ministro canadiano, o presidente francês e a chanceler alemã.

Continuar a ler