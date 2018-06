Um Trump “fraco” e “defensivo”. Foto “magnífica” que resume cimeira do G7 torna-se viral

É a fotografia do momento, aquela que foi inicialmente publicada na conta oficial de Instagram de Angela Merkel. Na imagem estão diferentes representantes dos países incluídos no grupo G7 — os mais industrializados no mundo –, numa reunião que já foi descrita pela imprensa internacional como “estranha” e “tensa”. Desse encontro sabemos que Trump propôs um espaço de livre comércio entre os membros do G7 e que ameaçou parar todas as exportações para países que mantêm a aplicação dos direitos aduaneiros a produtos norte-americanos. A par do que vem nas notícias deste fim de semana, a fotografia da reunião é, em si, particularmente reveladora.

Assinada por Jesco Denze, fotógrafo oficial do governo alemão para a cimeira, a fotografia mostra Donald Trump isolado, rodeado pelos restantes líderes, a começar por Angela Merkel, inclinada sobre o presidente norte-americano, com os braços firmes em cima da mesa. Segundo a BBC, a postura de Merkel faz perceber que a chanceler alemã está efetivamente na vanguarda das negociações.

O Washington Post acrescenta outra ideia, citando uma jornalista freelancer: de que a fotografia poderá ter sido “uma grande jogada” da parte da equipa de comunicação de Angela Merkel, que publicou uma imagem que pode ser facilmente transformada em memes — e é precisamente isso o que está a acontecer.

Ao lado de Merkel estão John Bolton, conselheiro nacional para a segurança dos EUA, Kazuyuki Yamazaki, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês, Yasutoshi Nishimura, do partido que está no governo, Emmanuel Macron, presidente francês, Theresa May, primeira-ministra britânica, e Larry Kudlow, diretor do Conselho Económico Nacional dos EUA. Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, a quem Trump chamou de “fraco” e “desonesto”, não está nesta imagem, em particular, mas naturalmente esteve presente na já polémica reunião.

De todos os nomes enunciados, Trump — que ainda antes de a cimeira arrancar sugeriu que a Rússia deveria estar presente na respetiva reunião, causando mais tensão entre os diferentes intervenientes — é o único que está sentado, do outro lado da mesa, como se a mesa em si fosse uma barreira entre os EUA e os restantes países elencados no G7. Trump olha diretamente Angela Merkel, de braços cruzados, e com uma expressão incaracterística no rosto.

Escreve a publicação Time que é “fácil” olhar para o presidente norte-americano como “fraco” e “defensivo” na respetiva imagem, precisamente por estar de braços cruzados e ser o único personagem sentado. O Mashable acrescenta que todos estão visivelmente tensos e que Merkel e os restantes líderes olham de cima para Trump.

Look at the body language in this photo. Trump is absolutely cowering before Merkel. pic.twitter.com/YnjuWslCWB — Benjamin Rodriguez (@Benjar49) June 9, 2018

A fotografia, que está longe de ser a única que retrata o ambiente vivido na reunião de sábado, tornou-se viral e ganhou vida própria nas redes sociais. Entre os muitos internautas que já a partilharam, há quem analise a linguagem corporal dos seus intervenientes e considere que Trump está “absolutamente encolhido perante Merkel”. Curiosamente, a Time recorda uma fotografia de 2015, em que Merkel aparece diante de Barack Obama, então presidente dos EUA, de braços abertos.

You could write an entire thesis on the body language in this picture https://t.co/1VO0Kg9SVf — Liam O'Brien (@LiamD_23) June 9, 2018

This picture is a piece of art. Title: 'Body Language'. https://t.co/Kev6SswPdh — Arnór Dan (@Arnor_Dan) June 9, 2018

Anyone is having a better weekend than Angela Merkel right now. #G7Summit pic.twitter.com/K9QmWxHxaP — Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) June 9, 2018

The woman leader of the free world telling Trump how it is. Awesome photo. https://t.co/Ru9P6Yitjy — Topher Spiro (@TopherSpiro) June 9, 2018

Além do gabinete de Merkel, também outros líderes partilharam fotografias da reunião. É o caso do primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte, que publicou uma imagem em que aparece a segurar papéis, juntamente com Merkel e Macron — Trump está praticamente invisível, apenas se vê algumas madeixas do seu cabelo.

Seconda giornata qui al #G7 in Canada dove sto continuando a lavorare per rappresentare e difendere gli interessi degli italiani. Ecco un breve aggiornamento dal #G7Charlevoix: https://t.co/sGXpHhFPFt pic.twitter.com/bPQACttkkU — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) June 9, 2018

Já Macron publicou uma imagem na qual aparece em grande destaque, a gesticular e a aparentemente dominar a conversa.

#G7Charlevoix, deuxième jour : une nouvelle étape est franchie.

Après une longue journée de travail et de dialogue très direct, nous recherchons activement un accord ambitieux. pic.twitter.com/tBy2ZUg2v8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 9, 2018

Dos EUA vem uma fotografia com Trump no papel principal, muito à semelhança do tweet de John Bolton, que também foi assessor de George W. Bush, que faz uma interpretação marcadamente diferente da fotografia do momento.

A look at negotiations, from behind the scenes at the #G7Charlevoix Summit. pic.twitter.com/2LdJAgt6fE — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) June 9, 2018

Just another #G7 where other countries expect America will always be their bank. The President made it clear today. No more. (photo by @RegSprecher) pic.twitter.com/emAVNqRqhc — John Bolton (@AmbJohnBolton) June 9, 2018

Talvez numa tentativa de evitar confusões, o jornalista Fabian Reinbold partilhou a junção de diferentes fotografias que retratam a reunião e os diferentes intervenientes.

One scene – four different perspectives #G7 1) by Merkel‘s team ????????

2) by Macron’s team ????????

3) by Conte’s team ????????

4) by Trump’s team ???????? pic.twitter.com/q3qaSfaiQS — Fabian Reinbold (@fabreinbold) June 9, 2018

Já escrevia o The Huffington Post, e bem, que “uma fotografia magnífica” resume a participação de Trump na cimeira do G7″.

