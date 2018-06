Viciados em smartphones já têm corredor especial

Depois dos corredores para os transportes públicos e para as bicicletas, eis que surge a faixa que faltava: a destinada aos que, por caminharem sempre de cabeça em baixo, de olhos postos no ecrã do smartphone, passam a vida a ‘encalhar’ nos restantes transeuntes. A ideia nasceu na China, onde o vício parece ser ainda maior do que no Ocidente.

A (estranha) medida, que visa proteger os outros peões dos encontrões ou cabeçadas, procura simultaneamente reduzir os casos de atropelamento, uma vez que os utilizadores zombies dos telemóveis invadem muitas vezes o asfalto, colocando-se em frente de veículos que nem sempre os conseguem evitar.

A faixa especial foi criada numa área específica, nas proximidades da Yanta Roan, em Xi’na (a capital da província de Shaanxi) sempre repleta de peões e veículos, a maioria clientes do enorme centro comercial que ali existe. O corredor para os utilizadores “intensivos” de telemóveis tem 80 cm de largura e 100 metros de comprimento, e estava a ser solicitado há já algum tempo pelos responsáveis do shopping center.

Segundo as autoridades, “os mais jovens estão sempre de olhos postos nos telemóveis e esta faixa é uma forma de protecção”. Ficámos, contudo, sem perceber se o dito corredor se destina a proteger os “viciados” dos outros transeuntes, ou se vice-versa, não tendo entendido também como é que os viciados nas redes sociais se vão manter dentro da faixa que lhes está destinada, uma vez que não tiram os olhos do ecrã…

Talvez por ainda não haver resposta a estas questões, a faixa “mágica” está a ser alvo de grande contestação nas redes sociais, exactamente aquelas a que os peões visados por esta medida estão sempre conectados. Se o seu chinês não estiver enferrujado, aqui tem:

