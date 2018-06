A sério? Fez do carro um forno de pizzas com rodas

Decididamente, temos de deixar de estar agarrados ao conceito de que os automóveis servem apenas para viajar. Coisa que Benedetto Bufalino, artista francês de origens evidentemente italianas, já fez há muito. E se está surpreendido com este carro transformado em forno para pizza, tranquilize-se pois ele já fez de outro automóvel uma mesa de pingue-pongue e até um aquário de uma cabine telefónica.

O que Bufalino gosta mesmo é de dar nova vida a objectos que, depois de nos servirem durante anos, estão condenados a ir parar ao lixo. Daí que os recupere e lhes dê nova vida, através de novas funções. A cabine telefónica foi um bom exemplo, oferecendo a um centro urbano um belo aquário repleto de peixes tropicais, para gáudio dos transeuntes. Mas nada se compara ao velhote Renault Clio, também ele a caminho da sucata, quando a mão e a arte de Bufalino interviram para convertê-lo numa funcional base para ténis de mesa. OK, funcional talvez seja um exagero, mas lá que é diferente, isso é.

O mais recente trabalho do artista gaulês, com genes transalpinos, é um forno de pizza com rodas. O velho Ford Mondeo já deu o que tinha a dar, isto até o criativo francês ter decidido que a espaçosa carrinha deveria continuar ao seu serviço, mas a uma temperatura superior.

Despojando-a do seu interior, criou uma zona para construir um forno no espaço até então limitado pela superfície vidrada do veículo, protegeu-a com chapas de ferro e depois isolou-a com tijolos refractários. De seguida foi só colocar lenha lá dentro, fechar as chapas de ferro onde antigamente estavam os vidros e, uma vez o forno à temperatura ideal, começar a aviar pizzas.

Se um dia Bufalino visitar a Mealhada, estamos certos que juntamente com as pizzas, o Mondeo vai passar a fazer leitão à Bairrada…

