Ator Vince Vaughn detido na Califórnia por conduzir sob efeito de álcool

O ator Vince Vaughn foi detido na madrugada de domingo por estar a conduzir sob efeito de álcool, em Los Angeles, na Califórnia.

De acordo com o TMZ, o ator — conhecido pelos seus papéis em “True Detective” e “O Mundo Perdido: Parque Jurássico”, ex-namorado de Jennifer Anniston — foi detido por apresentar uma taxa de alcoolemia superior à permitida, mas também por resistência à autoridade. A Polícia de Manhattan Beach informou que tanto ele como o outro passageiro que seguia no carro não cooperaram com as autoridades e recusaram sair do veículo num primeiro momento.

Os dois foram então detidos, mas libertados horas depois após o pagamento da fiança. Esta já não é a primeira vez que o ator de 48 anos tem problemas com as autoridades.

Em 2001 foi preso por participar numa briga, num bar na Carolina do Norte, durante a qual o produtor americano Steve Buscemi foi esfaqueado. Já em 2015, foi amplamente criticado por ter feito um comentário menos feliz. Segundo o El País, o ator defendeu que as armas nas escolas deviam ser um direito.

