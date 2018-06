Bruno demite-se se jogadores garantirem por escrito que regressam ao Sporting para jogar

O presidente do Sporting diz que se os seis jogadores que rescindiram — Rui Patrício, Podence, Bruno Fernandes, Gelson Martins, William Carvalho e Bas Dost — garantirem, por escrito, que voltam atrás na decisão de abandonar o Sporting, a direção “demite-se no imediato”. Bruno de Carvalho põe, no entanto, algumas condições para se demitir: nessa carta, além de exigirem a demissão, os jogadores têm de garantir que voltam para o clube para jogar (e não para ser transferidos). E mais: que aceitam continuar caso haja eleições e Bruno de Carvalho volte a vencer.

“Nós demitimo-nos se os atletas escreverem uma carta à Sporting SAD dizendo duas coisas: primeiro, que se esta direção se demitir, voltam atrás nas rescisões e jogam no Sporting. Mas para jogar, não para serem vendidos ao desbarato. Basta ver essa carta, dos seis e, nós, na mesma hora, demitimo-nos. Segundo, que aceitam as mesmas em caso de nos submetermos a eleições e vencemos”, disse o presidente do Sporting em conferência de imprensa que começou às 21h30, em Alvalade. A conferência acabou numa altura em que vários adeptos tentavam entrar na sala, enquanto insultavam o presidente do Sporting.

A sala de conferência de imprensa estava fechada, mas os adeptos tentaram forçar a entrada. No exterior da sala os contestatários começaram a bater na porta e a exigir, com gritos, a saída de Bruno de Carvalho: “Vai-te embora”; “Queremos entrar”; “Vamos partir a porta”. Isso levou Bruno de Carvalho a terminar de forma abrupta a conferência de imprensa. Os seguranças de Bruno de Carvalho é que terão impedido a entrada dos adeptos na sala.

Durante a conferência de imprensa, Bruno de Carvalho queixou-se da existência um “ataque concertado grande” contra o Sporting. O presidente confirmou a existência de quatro rescisões — incluindo a mais recente, de Bas Dost — e admite: “Mais um dia difícil para a família sportinguista.” O presidente do Sporting diz que o “xeque-mate” dos seus opositores foi colocar o Sporting num risco de falência.

O presidente do Sporting diz que “não existe qualquer fundamento para justa causa”. E acrescenta: “Nós não somos maluquinhos”. Bruno de Carvalho diz que o argumentário das rescisões, em que “nem a fonte foi mudada”, demonstra que os processos não são para ser levados até ao fim, mas apenas para pressionar a sua saída. “O esquema que está a ser montado, de estrangulamento.”

Bruno de Carvalho diz que as rescisões vêm todas do “do mesmo sítio”, pois “tem tudo o mesmo lettering”. Sugere aos “organizadores disto tudo” que “durante a noite” façam a carta, “eles assinam e nós demitimo-nos todos amanhã”.

O presidente do Sporting diz ainda que se demite se houver uma assembleia destitutiva e os sócios decidirem que a direção não vai continuar. O presidente do Sporting diz que os sócios, ao exigirem a sua saída, têm de ter noção que o Sporting vai “perder força negocial, face e credibilidade”.

O presidente do Sporting lembra-se que “antes, no Sporting, vendia-se jogadores para se pagar ordenados”, mas que optou por nunca vender jogadores abaixo do valor de mercado. Além disso, Bruno de Carvalho garante que, dos jogadores que rescindiram, só Rui Patrício recebeu uma proposta. “Chegar ao Sporting, formal, não chegou nenhuma proposta pelo Podence, nenhuma pelo Gelson, nenhuma pelo Podence, nenhuma pelo Bruno Fernandes. O Guilherme Pinheiro já não está cá, mas não sei se houve formalização da proposta pelo Rui Patrício”.

