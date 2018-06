Bruno Fernandes, William e Gelson: o que este trio de internacionais deu ao Sporting

Bruno Fernandes, William Carvalho e Gelson Martins avançaram esta segunda-feira com as rescisões unilaterais com o Sporting. Depois de Rui Patrício e Daniel Podence, os três jogadores afastam-se agora do clube de Alvalade e de Bruno de Carvalho. Os internacionais portugueses – todos em estágio na Rússia, onde vão participar no Campeonato do Mundo – foram das peças mais importantes do xadrez verde e branco que Jorge Jesus apresentou esta temporada.

Mas têm histórias bem diferentes. Se William Carvalho e Gelson Martins começaram a jogar em pequenos clubes da periferia de Lisboa, Bruno Fernandes cresceu na Maia e só jogou em Portugal até aos 18 anos.

Bruno Fernandes. A escolha do Boavista em detrimento do FC Porto e a estreia no campeonato aos 23 anos

Começou na formação do Infesta e foi cobiçado por FC Porto e Boavista depois de um torneio de pré-época. Escolheu a equipa do Bessa por um motivo simples: os pais não tinham carta de condução e o FC Porto não tinha sistema de transporte, enquanto que o Boavista tinha uma carrinha que deixava os jovens jogadores em casa depois dos treinos. O percurso foi irregular e Bruno tão depressa integrava os plantéis do Boavista como era cedido ao Pasteleira por empréstimo.

Em 2012, “um pouco do nada”, como o próprio reconheceu, surgiu a oportunidade de se mudar para Itália. “A oportunidade de ir para Itália foi um bocado estranha: o empresário foi chamado para ir ver outro jogador e escolheu-me a mim. Gostou de mim, quis ficar comigo e conseguiu rapidamente que o Novara me contratasse. O outro acabou por não ir, mas também ainda era apenas um jogador só para ser avaliado”, explicou o médio ao Maisfutebol em 2016.

O Novara desceu de divisão nesse ano. Mas Bruno Fernandes não mais pararia de subir. Completou a formação nos juniores e foi promovido à equipa principal: no ano seguinte, a imprensa local já lhe chamava “Maradona de Novara”. Chamou a atenção de clubes maiores e a Udinese foi a mais rápida: a troco de 2,5 milhões de euros, assegurou a contratação do médio português. Conquistou a titularidade, marcou inúmeros golos, começou a ser presença assídua nas seleções nacionais mais jovens e tornou-se uma das figuras maiores do clube de Udine.

Acabou por ser emprestado à Sampdoria em agosto de 2016. No último ano de Serie A, o fã de Rui Costa completou 35 jogos oficiais e marcou cinco golos. Depois de capitanear a Seleção Nacional sub-21 no Campeonato da Europa de 2017, transferiu-se para o Sporting: foi a primeira exigência de Jorge Jesus para a temporada que agora terminou e assinou por cinco anos com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, a mais alta do campeonato português. Tendo custado 8,5 milhões de euros, foi o segundo jogador mais caro da história do Sporting, logo depois de Bas Dost.

Afirmou-se rapidamente no onze titular leonino. A versatilidade que apresentou – pode jogar a 8, 10 ou falso ala esquerdo, preenchendo as linhas mais interiores para dar espaço ao lateral – tornou-o uma das traves mestras do futebol do Sporting. Marcou quatro golos nos primeiros cinco jogos na Liga NOS, incluindo um bis com o Vitória de Guimarães. Formou uma dupla de sucesso com Bas Dost e juntos foram responsáveis por 50 golos do emblema verde e branco. Os abraços que se tornaram uma tradição, em que Bruno Fernandes era engolido pelo metro e noventa e seis do holandês, eram a expressão física de um entendimento acima da média.

Brilhou na Europa e chamou a atenção dos tubarões do futebol europeu. Os bonitos golos de fora de área, o “futebol de pantufas”, a qualidade técnica, o drible de cabeça levantada, faziam lembrar Pedro Barbosa e deixaram Alvalade rendida ao menino que deixou Portugal aos 18 anos e só regressou aos 23.

Tornou-se um líder. Uma das vozes do treinador dentro de campo. Uma presença forte no balneário e um capitão sem braçadeira. Foi um fenómeno de popularidade e, com apenas um ano de Alvalade, era um dos jogadores mais acarinhados. A relação acabou esta segunda-feira. Bruno Fernandes, avaliado em 20 milhões de euros, é cobiçado principalmente por clubes ingleses e não terá dificuldade em rumar a uma das principais ligas da Europa.

William Carvalho. A calma, o silêncio e a serenidade de um líder

William é um jogador calmo. Silencioso. É a imagem da ponderação, da certeza e da serenidade dentro das quatro linhas. Mas a maturidade não é algo recente. Nasceu em Angola mas viajou para Portugal ainda criança: começou a jogar futebol na rua e acabou por integrar a formação do Recreios Desportivos de Algueirão. Transferiu-se depois para o Sport Clube de Mira Sintra onde, com idade de iniciado de primeiro ano, chegou a capitão dos juvenis. Era ele que amenizava as discussões entre colegas, era o conselheiro dos companheiros com vidas familiares mais complexas e o líder do balneário.

Em 2005, com apenas 13 anos, recebeu em casa o coordenador de prospeção do Benfica. Bruno Maruta não entrou na casa do pais de William, em Mira Sintra, sozinho: levou com ele Sami, jogador que tinha saído da formação do clube sintrense para o Benfica, assim como o treinador e o adjunto do Mira Sintra. Os quatro homens falaram com o rapaz, elogiaram as camadas jovens benfiquistas e tentaram convencer William a assinar.

O agora médio da Seleção Nacional tinha, com apenas 13 anos, um contrato com o Benfica em cima da mesa da sala. Mas não assinou. E explicou porquê. Queria o Sporting, não o Benfica. Os olheiros leoninos tinham estado na derrota do Mira Sintra com o Sporting, onde William marcou um golo e foi o melhor jogador em campo. Poucas semanas depois, o miúdo sportinguista da Linha de Sintra assinou pelo clube de Alvalade.

Estreou-se pela equipa principal em abril de 2011, quando entrou nos descontos de um jogo que terminou em empate com o Vitória de Guimarães. No final da época, foi emprestado por seis meses ao Fátima e depois aos belgas do Cercle Brugge, onde cumpriu 48 jogos e marcou três golos. Foi Leonardo Jardim que o fez regressar em 2013 para uma época que tinha como objetivo a manutenção da dignidade do clube: no ano interior, o Sporting tinha ficado em sétimo lugar, a pior classificação de sempre do emblema leonino.

William Carvalho impôs-se como patrão do meio-campo verde e branco. A segurança que transmitia garantiu-lhe a presença no Campeonato do Mundo de 2014, no Euro 2016 e o lugar cativo no onze titular do Sporting. Chegou a capitão e assumiu o papel de líder moral – aquele que já tinha tido no Mira Sintra – sem nunca ter de levantar a voz. Esteve quase a sair no verão passado, quando a insistência do West Ham parecia não ter rejeição possível: um negócio complicado e um corte de relações entre portugueses e ingleses depois, ficou em Alvalade.

Sempre acima dos 30 jogos por temporada, conquistou uma Taça da Liga, uma Supertaça e uma Taça de Portugal com o clube do coração. Deixa-o esta segunda-feira, depois de ser um dos principais alvos da ira dos adeptos leoninos que invadiram a Academia de Alcochete no princípio do mês de maio.

Gelson Martins. O miúdo que chegava atrasado aos treinos porque tinha de acabar os trabalhos de casa

Gelson nasceu em Cabo Verde. Ficou na cidade da Praia com uma tia e três irmãos quando os pais vieram trabalhar para Portugal. Quando Gelson tinha oito anos, os quatro miúdos juntaram-se aos pais na Venda Nova, Amadora. Matriculou-se na Escola Básica de Alfornelos e foi lá que começou a dar nas vistas, com as fintas que tentavam imitar Robinho. Os amigos levaram-no aos treinos de captação do Futebol Benfica, o clube que já tinha dado Paulo Bento ao futebol português.

Começou a jogar no “Fofó” com apenas 12 anos e foi lá que conheceu aquele que é ainda hoje o seu melhor amigo: Rúben Semedo. Por vezes, chegava atrasado aos treinos porque tinha de terminar os trabalhos de casa antes de ir jogar. A passagem por Benfica, contudo, foi célere. Gelson era a estrela das camadas jovens, o miúdo que todos queriam ver, a “mota com pernas” que acelerava nos corredores e não hesitava em rematar em vez de ceder a bola ao ponta de lança. Ainda ponderou mudar de rumo e integrar o futsal do Sporting, mas foi demovido por um responsável do Futebol Benfica. Contudo, a ligação a Alvalade estava escrita nas estrelas.

Em 2010, no final de um jogo de iniciados, um olheiro do Sporting abordou o então treinador de Gelson. O miúdo já estava no caderno de apontamentos dos leões e estes sabiam que o talento em bruto de Gelson também não passava ao lado do Benfica, que tinha precisamente perdido no Seixal com o Futebol Benfica, num jogo em que o agora extremo da Seleção Nacional marcou dois golos.

O Sporting foi mais rápido. Não voltou a largar Gelson e levou o avançado para Alvalade por 30 mil euros. Dois anos antes, Rúben Semedo tinha tomado o mesmo rumo.

Passou pela equipa B, estreou-se contra o Olhanense e continuava a dar nas vistas como “novo produto” de Alcochete. E nem escapou à mira de Jorge Jesus. O treinador português promoveu-o à equipa principal no verão de 2015 e Gelson estreou-se logo a conquistar títulos, tendo entrado no período de descontos da Supertaça Cândido de Oliveira que o Sporting venceu ao Benfica.

O miúdo irreverente e malabarista mereceu menções a Figo, Quaresma e até Cristiano Ronaldo. Foi elogiado por jogadores do Real Madrid depois do jogo entre o Sporting e os merengues na edição passada da Liga dos Campeões e rapidamente começou a ser alvo de interesse de grandes clubes europeus. A velocidade que imprime na equipa, as transições ofensivas em segundos e os pormenores só ao alcance dos melhores tornaram-no um dos grandes trunfos dos plantéis de Jorge Jesus. Fez 125 jogos, marcou 25 golos e afirmou-se como um dos jogadores mais apreciados e acarinhados pelos adeptos.

Esta temporada, depois da derrota com o Atl. Madrid a contar para a Liga Europa, foi criticado publicamente por Bruno de Carvalho por ter falhado vários golos. Incluiu o lote de jogadores que emitiu um comunicado em defesa do plantel e foi um dos poupados pelos adeptos que invadiram a Academia. Agora, oito anos depois de deixar o Futebol Benfica e rumar a Alvalade, Gelson Martins apresentou a rescisão unilateral do clube.

