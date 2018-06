Caixa vai fechar 70 balcões, a maioria até final de junho e em Lisboa e no Porto

A Caixa Geral de Depósitos confirma que vai proceder a mais uma onda de encerramentos de agências. Em comunicado, o banco diz que serão 70 agências, a maioria a fechar até ao final do mês. A CGD sublinha ainda que a maior parte dos encerramentos ocorrerão nos centros urbanos, com destaque para a Grande Lisboa e Grande Porto, sem avançar mais detalhes sobre os locais.

Para compensa os “naturais transtornos”, a CGD vai oferecer durante um ano um cartão de débito para utilizar nas áreas automáticas e ATMs existentes em todo o território nacional e internacional.

O banco liderado por Paulo Macedo explica, em comunicado, que este encerramentos cumprem a meta de redução de cerca de 25% do número de agências negociada com a Comissão Europeia até ao final de 2020. Assegura ainda que vai manter os níveis de serviço aos clientes, designadamente via rede de ATM e ATS, e com um reforço dos serviços digitais.

A CGD acrescenta ainda que as agências que vão fechar “foram objeto de análise, e além da sua atividade e resultado económico, foram tidas em considerações questões como as acessibilidades a outras agências da CGD e a mobilidade da população”. A preferência por fechar balcões nas grandes cidades resulta também da constatação que a apetência pelos serviços da banca online é maior nos meios urbanos. Questionada pelo Observador sobre a localização das agências a fechar, fonte oficial do banco não deu mais informação.

A Caixa recorda ainda “que o número de agências bancárias em Portugal se reduziu em 30% ou 1901, desde 2011, e em Espanha o recuo foi de 11.649, no mesmo período. Apesar desta redução, Portugal continua a ser um dos países europeus com mais balcões per capita”.

A Caixa tinha 587 agências em 2017, ano em que fechou 67 balcões, e no final deste este ano ficará com cerca de 515.

