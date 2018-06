Dois mortos e três feridos graves em colisão de dois automóveis perto de Beja

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas com gravidade numa colisão entre dois automóveis ligeiros no domingo na Estrada Nacional 18, perto de Beja, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que os três feridos graves foram transportados para o hospital de Beja. Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu perto de Penedo Gordo, tendo o alerta sido dado às 21h33, e a estrada, que liga Beja a Ervidel, foi cortada no local, nos dois sentidos.

Para as operações de socorro foram mobilizados para o local, de acordo com o CDOS, operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Beja, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja, um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), além da GNR.

Continuar a ler