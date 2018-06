E vão seis: Bas Dost não esperou por amanhã e também já apresentou a rescisão com o Sporting

Bas Dost também já apresentou a rescisão unilateral de contrato com o Sporting, naquela que foi a quarta saída do dia depois de William Carvalho, Bruno Fernandes e Gelson Martins, a que se acrescentam ainda Rui Patrício e Daniel Podence.

O Sporting já confirmou, em comunicado à Comissão de Mercado dos Valores Mobiliários, que recebeu, esta tarde, por email, “documento subscrito pelo jogador Bas Dost, nos termos do qual este comunica a resolução do seu contrato de trabalho desportivo, com invocação de justa causa.” A SAD do clube já está a analisar as consequências e os efeitos desta comunicação.

O avançado holandês, que tinha confidenciado a algumas pessoas do clube e da Academia que não queria voltar à Academia depois das férias, ainda surgiu na lista de interesses de clubes espanhóis e alemães mas a falta de desenvolvimento em relação a essa possível transferência (sobretudo para o Sevilha), bem como a “avalanche” de rescisões de forma concertada (de recordar que os três internacionais portugueses que saíram hoje são representados por outros tantos agentes) acabaram por precipitar a revogação do vínculo com os leões, algo que, à semelhança do trio nacional, deveria ter entrado entre amanhã e quarta-feira.

Acuña e Battaglia poderão ser os próximos a avançar com a rescisão, dependendo também do que Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, possa referir na conferência de imprensa marcada de urgência para Alvalade.

Recorde-se que Bas Dost foi o jogador que mais ferimentos sofreu no ataque à Academia na terça-feira seguinte à derrota do conjunto verde e branco na Madeira, tendo mesmo de ser suturado na cabeça com seis pontos. A lesão chegou a colocar a presença do gigante no Jamor em risco, mas o internacional holandês recuperou a tempo apesar das visíveis marcas na cabeça.

O holandês contratado em 2016 ao Wolfsburgo, que constitui ainda hoje a maior transferência de sempre do Sporting (dez milhões de euros, com possibilidade de chegar a 12 mediante obtenção de objetivos), teve dois anos fantásticos em Alvalade, tendo batido (ou ficado próximo) alguns recordes do clube. Na primeira temporada, a de 2016/17, Dost apontou 36 golos em 41 jogos; na época que chegou agora ao fim, o holandês marcou 34 golos em 49 jogos.

