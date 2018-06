Luís Freire apresentado no Estoril com ambição de devolver o clube à I Liga

O Estoril Praia oficializou esta segunda-feira a apresentação de Luís Freire como o novo técnico da equipa de futebol para a próxima época, com o jovem treinador a reiterar a vontade de ajudar o clube a regressar ao primeiro escalão.

Depois de guiar o Mafra à vitória no Campeonato Portugal, o técnico de 32 anos garantiu não ter segredos para ter conseguido atingir os objetivos propostos nos últimos três desafios, vincando somente a importância do “trabalho diário e uma ambição máxima”, aliados a um “grande espírito dentro do balneário” com os jogadores.

“Somos jovens e temos deixado uma marca de trabalho, cooperação e união com as pessoas. Penso que só com todos juntos a trabalhar no único objetivo de devolver o Estoril à I Liga é que vamos conseguir atingir o nosso objetivo. Passa por aí o sucesso e espero atingir o objetivo de tentar subir de divisão”, afirmou.

Na conferência de imprensa realizada no Estádio António Coimbra da Mota, o sucessor de Ivo Vieira à frente dos “canarinhos” recusou a ideia de esta ser uma aventura acima das suas capacidades. “Todos os anos diziam-me isso quando chegava aos clubes onde chegava. Esta divisão é muito diferente, o Estoril é o maior passo que demos, e espero estar à altura do clube, das pessoas que sofrem pelo clube e espero, pelo nosso trabalho, entender que a exigência é máxima e o trabalho é duro, árduo, para chegar a uma subida de divisão”, explicou.

Depois de assinar um contrato válido por uma época, com outra de opção, o técnico revelou um pouco mais sobre as suas características como treinador. “Sou um treinador que gosta de trabalhar em equipa, tenta reunir as suas tropas para abordar cada jogo e sempre vou jogar para ganhar, independentemente das probabilidades. Vamos estar focados na preparação de cada jogo para conseguir sair com os três pontos e vamos querer assumir como equipa um futebol organizado e de qualidade”, afirmou.

Com passagens anteriores pelo Pero Pinheiro e Ericeirense, Luís Freire enfatizou a “regularidade” no seu percurso e a capacidade de reagir às contrariedades como marcas do seu ainda curto trajeto no futebol português.

Paralelamente, Pedro Alves foi também apresentado como novo diretor desportivo do Estoril para esta época na II Liga, com o antigo responsável pelo scouting do Braga a justificar a aposta na equipa técnica liderada por Luís Freire.

“Conhecia o Luís pelo seu trajeto nas divisões secundárias. Baseio-me nos melhores e a equipa é o que complementa o treinador. As pessoas são muito competentes e tenho certeza de que fiz a escolha certa”, sentenciou, agradecendo também o convite do clube para liderar a missão de fazer regressar o Estoril à primeira divisão.

Continuar a ler