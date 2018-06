Portugal com grupo completo no segundo treino na Rússia

A seleção de Portugal realizou esta segunda-feira o segundo treino em solo russo com todos os 23 futebolistas operacionais para a estreia no Mundial2018, na sexta-feira em Sochi frente à Espanha.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social no centro de treinos do FC Saturn, em Kratovo, 50 quilómetros a sudeste de Moscovo, foi possível perceber que o grupo está completo e operacional para o duelo ibérico no grupo B, que inclui ainda Marrocos e o Irão, de Carlos Queiroz.

André Silva, Bruno Alves e Bernardo Silva foram os mais madrugadores no apronto, começando a recrear-se com bola enquanto esperavam pelos restantes companheiros. Os guarda-redes Rui Patrício, Beto e Anthony Lopes trabalharam à parte, enquanto o restante grupo realizava exercícios individuais de recreação com bola, antes de se distribuírem em quatro grupos que disputaram o habitual ‘meínho’.

Quando os jornalistas tiveram de sair a seleção estava dividida em coletes, com os verdes, azuis e amarelos em número díspar e alguns futebolistas a trocar, entretanto, de cor antes dos presumíveis exercícios táticos.

O presidente da Federação Portuguesa de futebol, Fernando Gomes, e o vice-presidente Humberto Coelho estiveram juntos, no relvado, a observar a evolução da equipa que hoje, ao contrário da estreia no domingo, não teve público nem chuva como companhia.

