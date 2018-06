Robert De Niro na entrega dos Tony: “Vou dizer uma coisa: fuck Trump”

Robert De Niro foi amplamente ovacionado na 72.ª cerimónia dos Tony Awards depois de ter usado um palavrão para mostrar o que sente pelo presidente norte-americano. “Vou dizer uma coisa: fuck Trump”, declarou o ator, com os dois punhos fechados.

Após os aplausos de pé da plateia, o ator voltou a aproximar-se do microfone para frisar a sua opinião: “Fuck Trump. Já não é ‘abaixo Trump’. É ‘fuck Trump'”.

Pode ver tudo neste vídeo de 35 segundos:

Segundo o The Telegraph, as palavras proferidas pelo ator foram censuradas pela CBS para os milhões que assistiam através da televisão, porém foram ouvidas por todos aqueles que se encontravam na plateia.

Por este vídeo pode ter uma ideia de como os espectadores americanos terão ficado baralhados, ou pelo menos sem perceber o que levou a assistência a levantar-se e a aplaudir.

Robert De Niro tem sido um crítico das políticas de Donald Trump e não deixou passar a oportunidade em que subiu ao palco para apresentar o momento musical de Bruce Springsteen para se fazer ouvir.

Dirigindo-se ao cantor, lançou outra indireta a Trump: “Bruce, tu mexes com os votos, estás sempre a lutar, nas tuas próprias palavras, pela verdade, transparência e integridade no governo. Precisamos mesmo disso agora”.

Há bem pouco tempo, De Niro disse que Trump “não possui compaixão ou sensibilidade humana.” E um mês antes da eleição presidencial, chamou-lhe “estúpido” e disse que gostava de lhe dar um murro na cara.

As referências ao presidente dos EUA durante a gala de cerimónia de entrega dos prémios Tony de teatro — equivalente aos Oscares no cinema, aos Emmy na televisão ou aos Grammy na música — não se ficaram por aqui. Também o ator Andrew Garfield afirmou que vivemos num momento político em que a comunidade LGBTQ teve de lutar pelos seus direitos com mais intensidade do que nos últimos 25 anos, definindo o seu trabalho como uma “antítese” em relação às políticas defendidas pelo presidente norte-americano.

