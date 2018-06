Vai um hambúrguer “Trump-Kim” e um Iced Tea “Cimeira”?

O encontro histórico entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, em Singapura levou várias empresas a criarem produtos alusivos ao tema, como forma de aumentarem as vendas nestes dias. E o setor da restauração não foi exceção. Desde domingo que hotéis e restaurantes oferecem menus inspirados na cimeira e é possível ter uma refeição especial como um hambúrguer com o nome Trump-Kim ou uns simples tacos batizados de “Rocket Man”.

A revista Style, do South China Morning Post, dá alguns exemplos destes menus especiais. O hotel de cinco estrelas Royal Plaza, que até fez cartazes a anunciar as refeições especiais, oferece um Trump-Kim Burger e um Summit Iced Tea (que traduzido à letra seria um chá gelado chamado “Cimeira”). Aquela revista, o diretor geral Patrick Fiat explicou que “a cimeira é um evento histórico e um passo muito significativo na construção de relações entre os dois países”.

A comida aproxima as pessoas e as amizades são frequentemente construídas em torno da mesa de jantar, daí a criação do ‘Trump-Kim Burger’ e do ‘Summit Iced Tea”, acrescentou Patrick Fiat.

O hambúrguer Trump-Kim não é um prato qualquer. “É feito de frango picado e uma pasta de kimchi e algas marinhas, com rolinhos de arroz coreano e batatas fritas”, explica o responsável, que espera vender cerca de 500 destes hambúrgueres durante esta semana. Também o Summit Iced Tea foi criado pela infusão do icónico sabor coreano de mel e yuzu no tradicional chá gelado americano.

Enquanto decorre a cimeira em que Washington vai exigir a desnuclearização da Coreia do Norte, estando disposta a dar contrapartidas de segurança a Pyongyang pela perda do seu arsenal nuclear, outros restaurantes dedicaram-se a criar pratos especiais e alusivos ao tema. É o caso do Harmony Nasi Lemak que criou um menu denominado “Trump-Kim Chi Nasi Lemak”.

Na esperança de haver harmonia e paz no encontro, nas palavras de Zach Wen, proprietário e co-fundador do restaurante, o menu baseia-se no princípio de que os EUA protegem o comércio de carne bovina. “Então, queremos fazer Trump sentir-se bem porque estamos usando carne bovina americana”, disse. À carne americana acrescentaram o típico coreano kimchi, à base de legumes que ficam de molho várias horas em salmoura.

A Wolf Burgers vai também apresentar hambúrguer de edição limitada, o hambúrguer para a “Paz no Mundo”. O World Peace burger, assim denominado, estará disponível neste restaurante até ao dia 17 de junho e, segundo uma das proprietárias do espaço, Sarah Lin, tem já muitos clientes interessados em experimentar. “Esperamos sinceramente que nossos clientes amem tanto quanto nós e apoiem ​​esta causa histórica, encomendando-os “, disse.

Já o restaurante-bar mexicano, Lucha Loc, criou uma receita de tacos alusivos à cimeira. Os The Trumpo (Cheeseburger) e o Rocket Man (frango frito coreano), um menu anunciado no Facebook do restaurante.

O encontro entre os dois líderes está marcado para esta terça-feira na ilha de Sentosa, um antigo refeitório militar britânico que foi convertido num hotel de luxo. Ambos chegaram a Singapura no domingo para um encontro que levou a semanas de discussões e que chegou, mesmo, a ser cancelado. Em cima da mesa estará o programa nuclear da Coreia e a paz na península coreana.

