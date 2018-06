Volume de negócios na indústria aumenta 12,7% em abril

O índice de volume de negócios na indústria aumentou 12,7% em abril, em termos homólogos, impulsionado pelos mercados interno e externo e influenciado pelos mais dois dias úteis do mês em análise, divulgou esta segunda-feira o INE. Em março o volume de negócios na indústria tinha recuado 0,3%.

Ressalvando que a evolução do índice em abril “foi influenciada pela diferença no número de dias úteis, tendo abril de 2018 mais dois dias que o homólogo”, o Instituto Nacional de Estatística (INE) reporta que o índice relativo ao mercado nacional aumentou 11,8% (1,3% em março), enquanto o do mercado externo cresceu 13,9% (variação de -2,6% no mês precedente).

Já os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas, apresentaram variações homólogas de 3,5%, 6,8% e 4,4% em abril (3,3%, 5,5% e 1,2% no mês anterior, pela mesma ordem). Em termos mensais, o índice de volume de negócios na indústria registou uma variação de -5,2% em abril (-16,1% em igual mês de 2017), com o índice relativo ao mercado nacional a fixar-se em -5,6% (-14,4% em abril de 2017) e o referente ao mercado externo a diminuir 4,7% (-18,5% em igual mês de 2017).

O emprego e as remunerações registaram crescimentos mensais de 0,4% e 2,8% (0,2% e 1,5% em abril de 2017, pela mesma ordem), sendo que a variação mensal do índice de horas trabalhadas se situou em -4,9% em abril (-7,8% em igual período de 2017).

Segundo o INE, o índice do agrupamento de bens de investimento cresceu 30,4% homólogos em abril (12,5% em março) e originou “o contributo mais expressivo” para a variação do índice total (4,4 pontos percentuais).

Já os agrupamentos de bens de consumo e de bens intermédios passaram de reduções de 4,0% e 6,0% para aumentos de 7,8% e 8,0%, respetivamente, tendo contribuído em conjunto com 4,9 pontos percentuais para a variação do índice total, enquanto o agrupamento de energia cresceu 14,2% (5,0% em março).

Continuar a ler