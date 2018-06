Volvo “foge” dos salões automóvel. Saiba porquê

A Volvo, marca sueca na posse dos chineses da Geely, anunciou a sua nova estratégia para o lançamento dos seus modelos e que não passa pela presença nos tradicionais salões automóvel. Em vez disso, informa o fabricante, prefere apostar em acções à medida de cada um dos seus novos veículos. A primeira vítima da nova estratégia vai ser o Salão de Genebra, o único que é realizado anualmente, uma vez que Paris e Frankfurt alternam entre si.

Ao invés de apresentar os seus produtos em certames onde está igualmente a esmagadora maioria dos fabricantes, cada um com dezenas de modelos, os suecos optaram por criar eventos só para si, onde a imprensa convidada – e o público presente, se for o caso – concentra toda a atenção nos modelos que a Volvo quer apresentar. Já na recente apresentação do XC40, o SUV compacto, a Volvo optou por estar presente no Fashion Week de Milão, da mesma forma que a nova carrinha V60 foi revelada numa vivenda de Estocolmo e a próxima berlina S60 será apresentada na fábrica que o construtor nórdico vai inaugurar em Charleston, nos EUA, a sua primeira em continente americano.

Em abono da verdade, é necessário referir que os restantes construtores também estão presentes em acções como estas que a Volvo menciona, o que nunca os impediu de investir também nos grandes eventos. Isto apesar dos custos muito elevados começarem a afastar cada vez mais construtores dos salões, pelo menos os que não têm novidades para apresentar nesse período específico.

As recentes alterações na indústria automóvel estão a criar novas audiências para a Volvo e a criar novas formas de apresentar os nossos modelos ao mercado, pelo que a presença automática nos eventos tradicionais (salões) já não é viável”, defende o vice-presidente de Estratégia e Retalho da Volvo Cars, Björn Annwall.

“Não estamos a afirmar que nunca mais regressaremos aos salões, e esperamos que eventos como o de Genebra continuem a evoluir, para que nós possamos regressar um dia”, adianta o mesmo responsável. Mas esta não é, decididamente, uma boa notícia para os organizadores dos salões, que facturam verdadeiras fortunas por cada metro quadrado que cedem aos fabricantes para as suas áreas de exposição.

A Volvo aposta que, com as novas tecnologias, que lhe permitem contactar directamente com o público, a situação pode ser ultrapassada com menos custos e de forma mais eficaz. A própria marca avança que espera atingir mais de 5 milhões de relações directas com clientes em 2025.

