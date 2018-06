“Aquarius” vai para Espanha com ajuda de barcos militares italianos

O navio “Aquarius”, que transporta mais de 600 migrantes e que navega há dias no Mediterrâneo, vai mesmo atracar em Espanha, conforme informou a coordenadora dos Médicos Sem Fronteiras na terça-feira, escreve o El País.

Depois de Espanha se ter oferecido para receber os refugiados e de o porto de Valência ter sido aberto, o responsável pela embarcação Aquarius informou que não havia condições para chegar em segurança ao porto espanhol. A hipótese tinha sido considerada de risco, mas agora já é possível, uma vez que dois barcos militares italianos vão ajudar a processar toda a operação.

O Aquarius — fretado pelos Médicos Sem Fronteiras e pela SOS Mediterránée — transportará uma centena de migrantes e está previsto que os restantes viajem em dois navios da Guarda Costeira e da Marinha Italiana. Esta manhã, as autoridades italianas dispuseram-se a levar alimentos e medicamentos até ao “Aquarius”.

The #Aquarius is now receiving supplies, coordinated by #Italian Rescue authorities. The intention of the Italian MRCC is to transfer some people from the #Aquarius to Italian ships & head to #Valencia, #Spain together. #MSF calls for people's safety to come before politics. pic.twitter.com/B6onGWvq19

— MSF Sea (@MSF_Sea) June 12, 2018